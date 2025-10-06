A- A+

Fiscalização Procon-PE notifica depósitos de bebidas durante fiscalização de combate a produtos adulterados As ações aconteceram no Recife, Camaragibe e municípios do interior

O Procon Pernambuco fez, nesta segunda-feira (6), novas ações de fiscalização em depósitos de bebidas, com o objetivo de coibir a comercialização de produtos destilados adulterados com metanol.



A iniciativa integra as medidas preventivas adotadas pelo órgão para proteger a saúde e garantir a segurança dos consumidores pernambucanos.

Além do Recife, onde as equipes já vinham atuando desde a semana passada, o Procon-PE ampliou a operação para o município de Camaragibe, além das cidades de Belo Jardim e Lajedo, no Agreste.

O Procon-PE registrou nove notificações. Houve uma apreensão e e uma autuação em decorrência de produtos vencidos expostos à venda.

As equipes também verificaram a procedência dos rótulos, lacres de segurança e condições de armazenamento das bebidas.

“Uma das determinações da governadora Raquel Lyra é descentralizar as ações. Desta vez, estamos fiscalizando cidades do Agreste, além da capital, e seguiremos para as demais regiões do estado”, destacou o Secretário Executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, ao comentar sobre a operação.

Os estabelecimentos notificados têm cinco dias úteis, a contar desta terça-feira (7), para apresentar a documentação exigida.

O Procon-PE reforça a importância da colaboração da população no combate à comercialização de bebidas irregulares.

Denúncias podem ser enviadas para o email: [email protected].

Com informações de assessoria

Veja também