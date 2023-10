Procon Recife encontra alimentos vencidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos

A- A+

O Procon Recife encontrou alimentos vencidos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) situadas na capital pernambucana.



Recomendada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a fiscalização ocorreu nos dias 27 de setembro e nessa terça-feira (4), com o objetivo de levar orientações sobre prazos de validade de produtos ofertados nos locais.



Na ILPI localizada no bairro Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife, os fiscais encontraram embalagens abertas de produtos vencidos, como massa para mingau, fermento, trigo e milho.



Em uma outra instituição, no bairro de Casa Amarela, também na Zona Norte, o Procon localizou dois iogurtes com prazos de validade vencidos e algumas porções de batata doce, cenoura e melancia impróprias para consumo. Todos os produtos foram descartados pela equipe.

A ação contou com participação do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Polícia Civil e MPPE. O Procon Recife lembra que denúncias podem ser feitas pelo Whatsapp (81) 3355-3286, no site procon.recife.pe.gov.br ou e-mail [email protected].

O órgão também atende presencialmente na sede, na rua do Imperador, 491, no bairro de Santo Antônio, área central da capital, e ainda nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Veja também

Ucrânia Zelensky teme que caos no Congresso dos EUA afete Ucrânia: "tarde demais para nos preocuparmos"