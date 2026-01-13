A- A+

COMÉRCIO DE PRAIA Procon reúne comerciantes da orla do Recife em palestra educativa; órgão fará ações de fiscalização Campanha de conscientização recebeu o nome de "Procon na Praia: seu direito não tira férias"

A Prefeitura do Recife, por meio do Procon, promoveu, na manhã desta terça-feira (13), palestra educativa voltada aos comerciantes das praias da cidade, como parte da primeira etapa da ação "Procon na Praia: seu direito não tira férias".

A segunda etapa inicia neste sábado (17) e acontecerá em Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, na Zona Sul, com o intuito de verificar o cumprimento das normas legais pelos comerciantes.

A palestra aconteceu no Compaz Lêda Alves, no bairro do Pina, em parceria com a Secretaria Executiva de Controle Urbano, e foi ministrada por Cristiane Moneta, secretária executiva de Defesa do Consumidor.

O encontro teve como objetivo esclarecer as principais dúvidas e orientar os participantes sobre seus direitos e deveres enquanto comerciantes autônomos.

A finalidade do bate-papo foi promover conscientização, instruir os barraqueiros, prevenir conflitos nas relações de consumo e fortalecer boas práticas comerciais, contribuindo para um ambiente mais seguro, transparente e equilibrado — tanto para comerciantes quanto para consumidores.

O encontro abordou diversos temas como: consumo mínimo, cobrança de valores adicionais, taxas de serviço, valor mínimo para pagamento em cartões, regras de uso da orla, vendas casadas (combos), uso de cadeiras e guarda-sóis, e obrigatoriedade de cardápios visíveis e com clareza em suas informações.

Daiane Bispo, moradora e trabalhadora da praia de Brasília Teimosa, é barraqueira há quase dez anos e, ao lado de sua esposa, tem um ponto comercial chamado Bar da Gaia, que funciona há nove anos.

"Eu vim hoje para essa palestra com o intuito de agregar valores para mim e, também, para aprender a lidar melhor com a minha clientela, porque lidar com clientes é complicado. Tem coisas que nem sabia que eu poderia fazer e aplicar no meu cardápio por falta de orientação", destacou a comerciante de 37 anos.

"Os clientes conhecem as leis que os protegem, mas poucos barraqueiros, como eu, sabem quais leis devem nos proteger. É sempre bom saber, até porque muitos clientes chegam, sentam, usam e abusam. No final, não querem pagar e, infelizmente, a gente fica no prejuízo. Essa palestra é importante para que a gente ofereça um serviço de qualidade, pois gosto de tratar o cliente muito bem, para que ele frequente o meu bar hoje, amanhã e depois volte nas férias", concluiu.

Cardápios visíveis e outras exigências legais

Os cardápios funcionam como uma espécie de contrato definido entre o comerciante e o consumidor. Eles devem estar sempre disponíveis na entrada do ponto comercial, em um local visível, com preços, descrição dos produtos, serviços e formas de pagamentos.

Além disso, os cardápios dos estabelecimentos das praias do Recife, obrigatoriamente, em conformidade com a Lei Municipal nº 16.426/98, devem ter, em uma parte destacada e de fácil visibilidade, o endereço e os canais de contato do Procon Recife.

Por essa razão, informações sobre valores dos produtos, consumo mínimo ou a utilização de cadeiras e afins devem constar no menu, caso contrário, essas exigências perdem validade, conforme previsto na Lei Estadual nº 16.559/2019 (CDC/PE) – Art. 77 – e na Lei nº 8.078/1990 (CDC Federal) – Art. 39, inciso V.

A legislação que rege os cardápios foi um dos temas centrais do encontro | Foto: John Willian de Santana / Folha de Pernambuco

"Este foi o pontapé inicial da campanha, para que eles se preparem e corrijam os principais e eventuais erros nessas relações. No consumo dentro de bares e restaurantes, o cardápio funciona como um contrato entre o comerciante e o cliente, por isso, todas informações presentes nele devem ter uma base legal", explicou a palestrante.

Além de orientações práticas sobre a legislação vigente, os organizadores do encontro entregaram aos participantes um modelo de cardápio a ser seguido e um manual físico, em formato de livreto, com o título "Consumidor Consciente: o que você precisa saber".

O manual reúne, de forma didática e resumida, instruções e informações sobre os tópicos que foram abordados no encontro, dando ênfase a alguns trechos da legislação e jurisprudência, de forma clara e compreensiva.

Dono da Barraca do Feio, localizada no bairro do Pina, Adailson Pacheco trabalha no ramo há pelo menos 30 anos e considerou o evento bastante edificante e esclarecedor, além de reforçar conhecimentos que já tinha.

"Essa palestra foi muito boa, pois a gente sabe que existe tanto os nossos direitos como comerciantes quanto os direitos dos clientes como consumidores, e que tudo deve estar no cardápio de forma bem explicadinha. Eu mesmo não conhecia essa taxa de rolha, explicaram muito bem e tiraram nossas dúvidas sobre isso e outras coisas. Acho que esse encontro foi totalmente dentro do padrão que eu esperava", pontuou o comerciante de 53 anos.

Taxa de rolha e outras informações

A taxa de rolha, que muitos barraqueiros presentes no encontro desconheciam, é um valor que alguns pontos de comércios, como bares e restaurantes, cobram quando os clientes levam bebidas de fora do estabelecimento para consumir no local.

A cobrança não está ligada ao consumo de bebidas de fora, mas à utilização da estrutura e do serviço oferecidos pelo ponto de comércio.

"A taxa de rolha pode ser cobrada quando o consumidor leva o seu cooler, com suas bebidas e seus alimentos, para a praia e usufrui dos equipamentos das barracas. Nesse caso, os comerciantes têm o direito de cobrar essa taxa, porque aquele consumidor está usando o equipamento deles", destacou Cristiane Moneta.

A maioria barraqueiros afirmou não conhecer a taxa de rolha, um direito que pode ser aplicado quando clientes levam itens e utilizam cadeiras e guarda-sóis, sem consumir produtos das barracas | Foto: John Willian de Santana/Folha de Pernambuco

"Caso eles não levem nada e queiram consumir produtos do estabelecimento, o comerciante não pode cobrar pelo aluguel da estrutura, nem das mesas, cadeiras ou guarda-sóis, porque se configura uma prática abusiva está presente no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor", continuou.

A palestra em questão marcou o primeiro momento da campanha, criada para orientar os comerciantes sobre o que a legislação estabelece e para que, em caso de práticas irregulares em seus estabelecimentos, possam se adequar o mais rápido possível.

O segundo momento tem início no próximo sábado (17) e segue até o dia 8 de fevereiro, um domingo. Nesse período, será realizada a fiscalização das barracas, sempre aos sábados e domingos, com o objetivo de verificar se estão em conformidade com as regras e normas exigidas na legislação.

"As vistorias vão acontecer sempre aos sábados e domingos, com equipes do Procon Recife distribuindo abanadores informativos com todas essas regras, sobre o que pode e o que não pode ser cobrado pelos os comerciantes", finalizou a palestrante e secretária executiva de Defesa do Consumidor.

A próxima edição do Procon na Praia está prevista para acontecer no início do próximo verão, em meados de novembro ou dezembro deste ano, ou até mesmo em janeiro de 2027. Geralmente, o Procon Recife realiza ações como esta quando o fluxo de banhistas aumentam significativamente nas praias.

Veja também