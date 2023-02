A- A+

Alerta Procon recolhe mais unidades de pomada proibida pela Anvisa em estabelecimentos da RMR Resolução publicada no Diário Oficial da União proíbe a comercialização de todos os fabricantes e marcas do produto

Mais 63 unidades de pomadas para trançar cabelos, que estão proibidas de serem vendidas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram apreendidas em fiscalização do Procon Pernambuco, nessa sexta-feira (10).

De acordo com o órgão de fiscalização, só nesta semana, foram 96 embalagens do produtos recolhidas em estabelecimentos comerciais da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Resolução publicada no Diário Oficial da União proíbe a comercialização de todos os fabricantes e marcas do produto.

A Anvisa ainda reforçou que as pessoas físicas ou jurídicas que adquiriram o material antes da proibição também devem suspender o uso até nova atualização da medida.

A secretária de Justiça e Direitos Humanos, Lucinha Mota, destaca que as ações irão continuar, a fim de inibir o uso do produto e evitar novos casos no Estado.

“Continuaremos com os fiscais nas ruas, vistoriando, recolhendo e autuando, quando necessário, quem insistir em colocar a saúde da população em risco”, acrescentou a secretária.

Denúncias

As denúncias de locais que estejam comercializando os produtos podem ser feitas ao Procon/PE de forma anônima, por ligação, e-mail ou Whatsapp, inclusive com a apresentação de fotos e vídeos, através dos seguintes canais: 0800.282.1512; [email protected] ou WhatsApp 3181-7000.

Veja também

Carnaval Baile Municipal do Recife e prévias em Olinda marcam agenda carnavalesca deste fim de semana