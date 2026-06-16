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Saúde Procura pela Fisioterapia Pélvica aumenta no Hospital dos Servidores Públicos do Estado (HSE) Modalidade é voltada para a reabilitação de distúrbios como incontinência urinária e fecal

A procura pela fisioterapia pélvica, voltada para a reabilitação de distúrbios como incontinência urinária e fecal, tem aumentado no Hospital dos Servidores Públicos do Estado (HSE), no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

De janeiro a abril deste ano foram registrados 1.147 atendimentos, em comparação aos 1.032 no mesmo período do ano passado, sendo um aumento em torno de 11%.

Segundo a fisioterapeuta Ana Luíza Times, os exercícios servem para o controle da incontinência urinária e fecal, que ocorrem devido a flacidez do assoalho pélvico ou ao sobrepeso.

A modalidade também é indicada após a prostatectomia, que é o procedimento cirúrgico para a retirada da próstata, e no auxílio das futuras mães na hora do parto.

A professora aposentada, Maria Augusta Viana, de 73 anos, sai de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, para as sessões no HSE.

Ela conta que, inicialmente, durante a viagem trocava mais de uma vez a roupa íntima descartável devido a incontinência. Hoje, depois de oito sessões, já consegue passar o tempo da viagem sem precisar da troca.

Outra indicação da fisioterapia pélvica são os pacientes que realizaram a retirada da próstata. Foi o que ocorreu com Pedro Alves, também de 73 anos, que precisou fazer a cirurgia por conta do câncer.

Após as sessões de radioterapia foi encaminhado pelo médico a realizar o tratamento fisioterapêutico, devido a incontinência urinária.

“Faço a fisioterapia há quase um ano, me sinto 40% melhor, porque no começo a incontinência era muito grave. Hoje me preocupo menos com essa condição”.

O encaminhamento para as sessões é realizado por ginecologistas e urologistas, principalmente para pacientes com idades acima dos 60 anos, quando mudanças naturais ocorrem e afetam a musculatura dessa área do corpo.

Bem-estar para as futuras mães

A fisioterapia pélvica também traz benefícios para as gestantes, pois fortalece a musculatura pélvica, previne a incontinência urinária, reduz dores lombares e pélvicas, além de melhorar a postura e preparar para o parto.



Segundo a fisioterapeuta Ana Luíza Times, as sessões podem ser realizadas durante toda a gravidez.

“No início, os exercícios são direcionados ao fortalecimento e à mobilidade da musculatura, mas nos três últimos meses de gravidez focamos no relaxamento e no alongamento preparando para o parto”, explica a profissional.

A nutricionista Maria Eduarda de Lima está com cinco meses de gestação, faz musculação e começou a fisioterapia pélvica em maio.

“As sessões trouxeram alívio das dores causadas pelo crescimento do bebê, maior segurança para a hora do parto e vários aprendizados sobre meu próprio corpo”, revela a nutricionista, que recebeu a indicação do médico obstetra.

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