RIO DE JANEIRO Procurado pela Interpol, traficante ligado a cartel mexicano é preso no Aeroporto do Galeão pela PF Dominicano usava passaporte falso

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça dos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas e associação criminosa, foi preso pela Polícia Federal na noite da última quinta-feira, ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio.



De nacionalidade dominicana, ele constava na Difusão Vermelha da Interpol — um alerta internacional para captura provisória de foragidos por crimes graves — e portava um passaporte espanhol falso no momento da prisão.

Segundo autoridades norte-americanas, Jeffry Ruben Musset-Rodriguez, de 34 anos, faz parte de uma organização criminosa ligada a cartéis mexicanos, responsável por distribuir cocaína do estado do Texas até a cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, ainda nos Estados Unidos.

A Polícia Federal informou que o estrangeiro estaria no Rio de Janeiro a turismo. No entanto, após deixar o país, ele foi inadmitido em Portugal e, ao retornar ao Brasil — último ponto de embarque —, foi identificado como procurado pela Justiça dos Estados Unidos.



Durante o processo de imigração, a PF acionou a representação da Interpol no Brasil, que solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão para fins de extradição — pedido acolhido e autorizado pelo ministro Edson Fachin.

Com o mandado expedido, agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN), com apoio da Coordenação Geral de Polícia de Migração (CGMIG) e da Diretoria de Cooperação Internacional (DCI), efetuaram a prisão e o homem foi levado ao sistema prisional do estado, onde ficará à disposição da Justiça enquanto aguarda o trâmite do processo de extradição.

