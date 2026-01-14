Procurador da Califórnia abre investigação contra Grok por caso de imagens de caráter sexual

A- A+

O procurador-geral da Califórnia anunciou nesta quarta-feira (14) o início de uma investigação contra a empresa xAI, de Elon Musk, devido à proliferação de imagens de caráter sexual de mulheres e menores de idade produzidas com sua ferramenta de inteligência artificial Grok.

A investigação se soma às várias abertas contra a X em diferentes países após a disseminação de imagens pornográficas falsas criadas com o Grok.

"A xAI parece facilitar a produção em larga escala de montagens íntimas não consentidas (deepfakes), utilizadas para assediar mulheres e meninas na internet, principalmente por meio da rede social X", indica o procurador Rob Bonta em um comunicado.

Em consequência, seu gabinete iniciará uma "investigação sobre a xAI para determinar se, e como, a xAI violou a lei", acrescentou.

"Exorto a xAI a tomar medidas imediatas para que isso não volte a acontecer", afirmou o procurador. "Temos tolerância zero para a criação e disseminação, com IA, de imagens íntimas não consentidas ou de material pedopornográfico", disse Bonta.

Um movimento internacional de indignação se intensificou nas últimas semanas contra o Grok e a possibilidade que oferece de modificar imagens, em particular as publicadas na rede X, também de propriedade de Musk.

Alguns usuários aproveitaram essa função para publicar ou responder a mensagens que continham fotografias de mulheres, junto com a instrução "coloque-a de biquíni", a fim de gerar uma imagem falsa hiper-realista (deepfake).

Desde 9 de janeiro, a função para criar imagens foi desativada para os usuários que não pagam a X, que afirma que tomará medidas para suprimir esses conteúdos ilegais e suspender as contas envolvidas.

Na semana passada, uma análise de mais de 20 mil imagens geradas pelo Grok, realizada pela organização sem fins lucrativos AI Forensics, com sede em Paris, concluiu que mais da metade mostrava "indivíduos com vestimenta mínima", a maioria mulheres, e que 2% aparentavam ser menores de 18 anos.

Agência britânica também investiga a X

A agência britânica de segurança na internet, a Ofcom (na sigla em inglês), anunciou na última segunda-feira (12) a abertura de uma "investigação" contra a rede social X "por imagens de caráter sexual divulgadas" por seu assistente de inteligência artificial (IA) Grok.

As imagens, criada após pedidos ao Grok para despir pessoas reais a partir de fotos ou vídeos, geraram protestos em todo o mundo. A Indonésia, no sábado, e a Malásia, no domingo, suspenderam o acesso a esse assistente.

A Ofcom informou que, na semana passada, solicitou explicações ao X, acrescentando que a rede social "respondeu dentro do prazo estipulado". A investigação deverá "determinar se o X violou suas obrigações legais", que lhe impõem, entre outras coisas, "avaliar o risco de que pessoas acessem conteúdos ilegais no Reino Unido".

A agência pode impor multas de até 10% do faturamento mundial da empresa afetada e recorrer à Justiça para solicitar o bloqueio do site no Reino Unido.

