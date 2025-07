A- A+

Mundo Procurador da Turquia ordena 4 prisões por caricatura de Maomé Segundo a mídia local, as outras três pessoas com mandados de prisão em aberto são dois redatores-chefe e o diretor de redação do Leman

O procurador-geral de Istambul ordenou, nesta segunda-feira (30), a prisão de quatro pessoas, entre elas dois redatores-chefe e um cartunista de uma das principais revistas satíricas da Turquia, por publicar um desenho de Maomé, informou a imprensa turca.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, anunciou que a polícia deteve o cartunista e publicou imagens de sua prisão no X.

"A pessoa chamada D.P., que fez esse desenho repugnante, foi capturada e detida", escreveu o ministro. "Esses indivíduos sem vergonha deverão responder por seus atos perante a Justiça", acrescentou.

Uma cópia da imagem em preto e branco publicada nas redes sociais mostra o profeta Maomé e Moisés se apresentando e apertando as mãos no céu de uma cidade sob bombardeios.

"O escritório do procurador-geral lançou uma investigação sobre a publicação de um desenho no número de 26 de junho de 2025 da revista Leman, que difama abertamente os valores religiosos, e mandados de prisão foram expedidos contra as pessoas envolvidas", declarou o próprio escritório.

Segundo a mídia local, as outras três pessoas com mandados de prisão em aberto são dois redatores-chefe e o diretor de redação do Leman.

Na noite de segunda-feira, várias dezenas de manifestantes furiosos atacaram um bar frequentado por funcionários da revista Leman no centro de Istambul, segundo um correspondente da AFP no local.

