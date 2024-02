A- A+

DECISÃO Procurador-geral afasta por 60 dias promotor acusado de assédio no MP-SP Promotor ressaltou a decisão ainda não é definitiva e depende de referendo do Conselho Superior do MP

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, decidiu afastar Moacir Tonani Júnior, 4º Promotor de Justiça do V Tribunal do Júri de suas atividades funcionais por 60 dias. A decisão se deu a pedido da Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo após uma denúncia de suposto assédio, por parte do promotor, a uma assistente jurídica.

O promotor ressaltou ao Estadão que a decisão ainda não é definitiva e depende de referendo do Conselho Superior do MP. "Não posso tecer maiores detalhes dos fatos pois o procedimento tramita em segredo de justiça cuja verdade virá à tona ao término da apuração ainda em sede preliminar dos fatos", ressaltou.

O despacho de Sarrubbo é baseado em um artigo da Lei Orgânica do MP, o qual permite, 'durante a sindicância ou durante os processos administrativo disciplinar' o afastamento do investigado do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens. No caso de Moacir, o afastamento tem prazo de 60 dias A decisão foi submetida para referendo do Conselho Superior do Ministério Público.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira, 29, sem menção à razão para o afastamento. O Estadão apurou que a suposta vítima do assédio seria uma analista da Promotoria do Júri. A mulher teria negado as investidas do promotor, mas esse insistiu, enviado flores para sua casa e perguntando a outras pessoas onde ela estava.

A vítima chegou a conversar com o promotor e pedir para que as investidas parassem, mas não adiantou. Foi então que a analista buscou a Corregedoria do MP e pediu providências.

