RENÚNCIA Procurador-geral da Venezuela renuncia Saab, no cargo desde 2017, defendia o retorno de Maduro, capturado em uma operação militar dos EUA em 3 de janeiro

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, renunciou ao cargo, informou nesta quarta-feira (25) a secretária da Assembleia Nacional, menos de dois meses após a queda de Nicolás Maduro.

Saab, no cargo desde 2017, defendia o retorno de Maduro, capturado em uma operação militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro, e condenou a incursão como ilegal e violadora do direito internacional.

O advogado se apresenta como defensor dos direitos humanos. A oposição o criticava por fazer vista grossa a denúncias de abusos por parte das forças de segurança.

O Parlamento recebeu um comunicado dirigido a Jorge Rodríguez, chefe do Legislativo, assinada por Saab, "mediante a qual apresenta sua renúncia ao cargo de procurador-geral da República", leu a secretária durante uma sessão parlamentar.

Da mesma forma, a secretária informou sobre a renúncia de Alfredo Ruiz à frente da Defensoria do Povo, órgão cuja função é a promoção dos direitos humanos.

Rodríguez mostrou aos parlamentares as cartas que recebeu tanto de Saab quanto de Ruiz "nas quais expressam sua decisão de renunciar ao respectivo cargo de procurador-geral da República e de defensor do povo", indicou.

Segundo o chefe do Parlamento, o procedimento constitucional determina a designação de um comitê de postulações. "Vamos proceder à escolha de uma encarregada ou de um encarregado para ambos os cargos enquanto o comitê de postulação é ativado", afirmou durante a sessão.

Saab está sob sanções dos Estados Unidos desde 2017, em meio a questionamentos por violações de direitos humanos no país.

Ele é considerado um dos colaboradores mais próximos da chamada "Revolução Bolivariana", e seus detratores o acusam de servir ao chavismo.

