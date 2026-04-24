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investigação Procuradora dos EUA encerra investigação contra presidente do Fed Pirro anunciou na rede social X que o inspetor-geral do Federal Reserve dará continuidade às investigações

A procuradora americana Jeanine Pirro encerrou, nesta sexta-feira (24), a investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, o que abre o caminho para a confirmação de seu substituto.

Pirro anunciou na rede social X que o inspetor-geral do Federal Reserve dará continuidade às investigações sobre os custos excessivos das reformas na sede do Fed.

"Portanto, ordenei ao meu gabinete que encerre nossa investigação", anunciou ela.

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