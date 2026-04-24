Sex, 24 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
investigação

Procuradora dos EUA encerra investigação contra presidente do Fed

Pirro anunciou na rede social X que o inspetor-geral do Federal Reserve dará continuidade às investigações

Reportar Erro
O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome PowellO presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell - Foto: Roberto Schmidt / AFP

A procuradora americana Jeanine Pirro encerrou, nesta sexta-feira (24), a investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, o que abre o caminho para a confirmação de seu substituto.

Pirro anunciou na rede social X que o inspetor-geral do Federal Reserve dará continuidade às investigações sobre os custos excessivos das reformas na sede do Fed.

Leia também

• Avião da Latam com destino ao Brasil bate em aeronave argentina no Aeroporto de Santiago

• Brasil registra déficit de US$ 6 bilhões nas contas externas de março com queda na balança comercial

• Dia do Churrasco: Mercado cresce 39% e já movimenta R$ 1,2 bi por ano no Brasil

"Portanto, ordenei ao meu gabinete que encerre nossa investigação", anunciou ela.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter