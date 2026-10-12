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América Latina Procuradoria da Bolívia investiga ex-presidente Morales por homicídio em operação policial de 2009 O procurador-geral interino, José Armando Urioste, anunciou essa nova investigação preliminar contra o ex-governante

A Procuradoria da Bolívia anunciou, nesta segunda-feira (12), o início de uma nova investigação contra o ex-presidente de esquerda Evo Morales pelos supostos crimes de homicídio e tortura relacionados a uma operação policial que deixou três europeus mortos em 2009.

Há 17 anos, um comando policial invadiu um hotel na cidade de Santa Cruz (leste) e matou a tiros o boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, o irlandês Michael Dwyer e o húngaro-romeno Arpad Magyarosi.

Saíram com vida Mario Tadic (boliviano-croata) e Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaram torturas após serem detidos.

O governo de Morales sustentou, na época, que um grupo liderado por Rózsa Flores buscava impulsionar um movimento separatista, com o financiamento da elite econômica de direita de Santa Cruz.

O procurador-geral interino, José Armando Urioste, anunciou essa nova investigação preliminar contra o ex-governante indígena uma semana após ter sido nomeado pelo Congresso, na sequência da prisão de seu antecessor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Em um ofício dirigido ao Tribunal Supremo de Justiça, Urioste notifica "o início da fase de coleta de elementos" contra Morales e seu ex-vice-presidente Alvaro García Linera "pela suposta prática dos crimes de assassinato, humilhações, tortura e privação de liberdade".

A medida atende a uma denúncia apresentada pelos parlamentares de direita Tomasa Yarhui e Rodrigo Antonio. O legislador confirmou à AFP que se trata do caso conhecido como "Hotel Las Américas".

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