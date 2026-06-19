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Internacional Procuradoria da Colômbia investiga ex-presidente Uribe por massacres de paramilitares Ex-mandatário, que experimentou uma intervenção militar contra as guerrilhas durante seus dois mandatos, entre 2002 e 2010, enfrentou há vários anos acusações de vínculos com grupos paramilitares, o que ele sempre negou

A Procuradoria-Geral da Colômbia anunciou na quinta-feira (18) que abriu uma investigação e convocou para interrogatório o influente ex-presidente Álvaro Uribe por sua suposta responsabilidade na formação de grupos paramilitares e sua atuação em dois massacres na década de 1990.

O ex-mandatário, que experimentou uma intervenção militar contra as guerrilhas durante seus dois mandatos, entre 2002 e 2010, enfrentou há vários anos acusações de vínculos com grupos paramilitares, o que ele sempre negou.

Em agosto de 2025, Uribe foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar por subornar paramilitares presos para que não revelassem os supostos vínculos com ele, mas um tribunal de Bogotá revogou a pena e o caso ferido para a Suprema Corte.

Em um comunicado, a Procuradoria informou que vai convocar Uribe "por fatos relacionados com a formação de um grupo paramilitar" no departamento de Antioquia, quando ele era governador, entre 1995 e 1997.

Além disso, também serão convocados para seu papel nos "massacres perpetrados nas localidades de El Aro (1997) e La Granja (1996)", ambos no mesmo departamento, onde os paramilitares cometeram uma dúzia de assassinatos e outros crimes.

Segundo o comunicado, Uribe é acusado dos crimes de “conluio para delinquência com agravante e homicídios de pessoa sob proteção”, por “supostamente facilitar e promover a atuação dessa estrutura armada, que teria sido utilizada como base a fazenda Guacharacas, de propriedade da família Uribe Vélez na época”.

O ex-presidente também deverá responder pelo homicídio, em 1998, do defensor dos direitos humanos Jesús María Valle Jaramillo, que havia denunciado uma resposta ineficiente do então governador diante dos massacres.

“Enfrentar este suplício a poucas horas das eleições”, reagiu Uribe na rede social X, ao mencionar o segundo turno das eleições presidenciais que aconteceram no domingo, uma disputa entre Abelardo de la Espriella, de extrema direita, e Iván Cepeda, de esquerda.

De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”



A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 18, 2026

O atual presidente colombiano, o esquerdista Gustavo Petro, reagiu no X às mensagens de Uribe e o anunciou que ele está "a ponto de cair em algo que o senhor mesmo não gostaria".

Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad.



Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa… https://t.co/P774Bxk202 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2026

Uma nova investigação contra Uribe foi revelada poucas semanas após a Suprema Corte confirmar uma reportagem de 28 anos de prisão contra seu irmão, Santiago Uribe, por liderar uma tripulação paramilitar denominada "Os 12 Apóstolos".

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