Procuradoria rejeita denúncia de Evo Morales sobre suposto "atentado" na Bolívia

O Ministério Público da Bolívia rejeitou a queixa apresentada pelo ex-presidente Evo Morales por um suposto “atentado” contra sua vida em outubro, pelo qual ele culpa o governo do presidente Luis Arce, informou o órgão nesta sexta-feira (21).

Uma fonte da Procuradoria disse à AFP que “por não haver provas suficientes, a queixa foi rejeitada”.

Morales denunciou publicamente em 27 de outubro que um grupo de homens encapuzados atirou em seu veículo quando ele estava a caminho de uma estação de rádio em uma estrada que liga as cidades produtoras de coca de Villa Tunari e Lauca Eñe, no departamento de Cochabamba.

“O Estado boliviano (…) confirmou a permissividade absoluta que existe para as ações de terrorismo de Estado do governo de Arce Catacora, ao rejeitar a denúncia pelo crime de tentativa de homicídio”, escreveu Morales em sua conta no X na sexta-feira.

O líder indígena, que governou a Bolívia entre 2006 e 2019, acrescentou que o Estado não está cumprindo o “apelo” da Comissão Interamericana de Direitos Humanos “para investigar o ataque armado com a diligência”.

Morales, de 65 anos, está em conflito com Luis Arce, seu ex-ministro e atual opositor, a quem acusa de desencadear uma “perseguição legal” para tirá-lo das eleições presidenciais em agosto.

Em janeiro, um juiz boliviano ordenou a prisão do ex-presidente por não comparecer aos procedimentos judiciais no caso em que é acusado de supostamente traficar uma menor, com quem teria tido filha enquanto era presidente.

