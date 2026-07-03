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"GOLPE DO AMOR" "Procuro relacionamento sério": argentino preso por "golpe do amor" fez post no Dia dos Namorados O que parecia ser um legítimo apelo sentimental era, na verdade, uma isca para atrair novas vítimas, como descobriu investigação da Polícia Civil. Homem foi preso esta semana por policiais da 12ª DP (Copacabana)

A escolha da data mostra estratégia: 12 de junho de 2026, Dia dos Namorados. Em uma rede social, o argentino David Juan Manuel Corbalan, de 47 anos, publica uma frase escrita quase como se estivesse falando em português com sotaque: "Boa noite mio nome David só estrangeiro moro Brasil procuro relacionamento sério".

O que parecia ser um legítimo apelo sentimental era, na verdade, uma isca para atrair novas vítimas, como descobriu investigação da Polícia Civil. Há anos, David Juan se aproximava de mulheres brasileiras contando histórias mirabolantes para aplicar golpes. Esta semana ele foi preso, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, por policiais da 12ª DP (Copacabana).

A frase urdida como mero engodo amoroso era apenas parte do esquema. Na rede social, ele se apresentava como bem-sucedido homem de meia-idade e solteiro. Assim se aproximava das vítimas e iniciava um relacionamento para aplicar seus golpes.

Nas postagens, bebidas caras, perfumes exclusivos, carros possantes, relógios valiosos e roupas sofisticadas. Em duas publicações — feitas nos dias 5 e 10 de junho — ele primeiro aparece saindo aparentemente de um jatinho e, na seguinte, vemos uma filmagem genérica mostrando o interior de um avião executivo. Tudo fantasia.

Para dar mais credibilidade ao pacote, o golpista aparece em um vídeo real sentado à mesa na área da piscina do hotel Copacabana Palace. Ele filma o local, volta a câmera para o próprio rosto com uma expressão que mescla satisfação e deslumbre e... termina a tomada do vídeo fechando no detalhe de uma garrafa de água mineral onde é possível ler o nome do hotel numa coreografia montada para impressionar.



A descrição do perfil também atende a esse objetivo. Uma das histórias que ele gostava de contar incluía uma origem com um pé na realeza de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e outro na Patagônia argentina. Para reforçar a mensagem, seu nome aparecia na rede grafado em caracteres do alfabeto árabe. Basta colocar o texto em qualquer tradutor on-line para descobrir o significado: David Juan Manuel Josette Bryan, a identidade falsa com a qual se apresentava.

Para uma de suas vítimas Juan contou ser árabe e se apresentou como chef de cozinha internacional dono de estrelas Michelin inclusive. E não parava por aí. O enredo era intrincado e incluía a história de que sua família seria dona de quatro poços de petróleo em Dubai, seus pais haviam morrido em um acidente aéreo criminoso deixando uma herança milionária e que, por conta disso, ele estaria sendo perseguido. Era a senha para pedir transferências bancárias e outras vantagens.

O golpista disse ainda que havia sido convidado para uma entrevista em um programa de TV para divulgar um livro de culinária. Para se apresentar bem na telinha ele precisava cortar o cabelo, fazer a barba e comprar roupas. Mas estava sem dinheiro porque fora roubado. Foi com esse argumento mentiroso que convenceu a vítima a lhe entregar R$ 1.500.

Além dos R$ 1.500 para a suposta participação no programa de televisão, a vítima afirma ter feito outros repasses para despesas como alimentação, transporte e aluguel de uma caminhonete para uma viagem que nunca aconteceu, até que ele desapareceu e bloqueou todos os contatos.

Para outra vítima, ele afirmou estar escrevendo um livro de culinária e a convenceu de que precisava de um computador para concluir o trabalho. Com esse argumento, ela comprou um notebook e entregou o equipamento ao suposto escritor e chef.

Os golpes não aconteceram só no Rio. Em 12 de janeiro de 2022, uma mulher que afirmava ter sido vítima de Corbalan — que se apresentava como David Juan Manuel Yuset, para justificar a história de que era um árabe de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos — prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia da Mulher, em Paulista, município na Região Metropolitana de Recife. Àquela altura, segundo seu relato, ela e o argentino estavam separados havia quatro dias, após um mês de relacionamento. A vítima conta que Corbalan era controlador e possessivo e a ameaçava com uma faca, dizendo: "Você está vendo isso aqui? Se você me trair, eu corto sua cabeça".

A uma certa altura do relacionamento, o estrangeiro começou a se queixar de que não tinha dinheiro e precisava pagar o advogado "que estava cuidando da herança dos pais dele". Com agressividade, relatou a mulher à polícia, David Juan Corbalan a obrigou a entrar no aplicativo do banco e fazer um empréstimo de R$ 14.251,57. O argentino teve de ir duas vezes a duas agências do banco, em Paulista e no bairro de Boa Viagem, em Recife, para conseguir sacar todo o dinheiro, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2021.

A investigação que levou à prisão do argentino, conduzida pelo delegado Ângelo Lages, aponta que Corbalan conquistou a confiança da vítima, utilizando uma identidade falsa e afirmando ser um herdeiro árabe impedido de acessar sua fortuna devido ao bloqueio de seus bens. Com esse pretexto, convenceu a mulher a fazer sucessivas transferências bancárias.

— Que a gente saiba, a primeira vítima que registrou o fato contra ele foi em 2020, aqui no Rio de Janeiro. Depois, ele subiu, foi para o Nordeste, fez vítimas em Pernambuco e em Alagoas. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro, aonde voltou a fazer vítimas — explica Lages. — Ele se dizia um herdeiro milionário, estaria com os bens bloqueados no mundo árabe, e também seria um chefe de cozinha internacional. Dizia que os pais teriam morrido num acidente aéreo forjado e que ele estaria com os bens bloqueados lá. A partir desse pano de fundo, dessa história, ele ganhava a credibilidade das mulheres e começava a solicitar valores.

Além do prejuízo financeiro, os investigadores apuraram que o argentino aproveitou o período em que uma vítima estava internada para uma cirurgia cardíaca para entrar no apartamento dela e furtar joias, eletrônicos e documentos.

As investigações também revelaram que Corbalan utilizava contas bancárias registradas em nome de outras ex-namoradas para movimentar os valores obtidos com os golpes. Segundo a Polícia Civil, ele possui histórico de crimes semelhantes desde 2015 em diferentes estados do país.

No caso que motivou a prisão do argentino, a principal vítima realizou, segundo a investigação, 269 transferências bancárias entre 2023 e 2024 — muitas delas feitas para a conta da outra companheira do investigado, que afirma também ser vítima — acreditando estar ajudando o companheiro a desbloquear seus bens no exterior. O prejuízo estimado é de R$ 1,5 milhão.

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