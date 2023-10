A- A+

Segurança Produtividade policial em Pernambuco cresce 16,6% nos primeiros nove meses do ano, diz SDS Balanço também aponta que mais de 36 mil infratores foram presos em flagrante de janeiro a setembro, cerca de 10% a mais que no mesmo período em 2022

O índice de produtividade policial no combate ao crime aumentou 16,6% em Pernambuco nos primeiros nove meses do ano. O número foi divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), nesta segunda-feira (16).



De acordo com a pasta, a produtividade engloba prisões em flagrantes, armas apreendidas, conduções por Ato Infracional e por Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ao todos, foram contabilizados 84.407 registros até o momento contra 72.413 em 2022, o que representa o aumento de 16,6%.



O balanço também aponta que mais de 36 mil infratores foram presos em flagrante de janeiro a setembro, o que representa mais de 130 presos por dia e cerca de 10% a mais que no mesmo período em 2022.

"Mesmo com os números de crimes ainda em alta no Estado, é importante considerar a produtividade operacional como um fator fundamental, pois eles demonstram uma resposta da nossa atuação", afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

De acordo com a SDS, o número de operações policiais também cresceu no período. A Polícia Militar de Pernambuco deflagrou 79 operações até o momento e 59 em 2022, ou seja, um aumento de 34%. A Polícia Civil realizou 295 operações de janeiro a setembro de 2023, contra 280 realizadas no mesmo período em 2022.

CVP em queda

A SDS informou que o mês de setembro apresentou uma redução de 11% nas ocorrências de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP). Foram 3.432 casos, 425 ocorrências a menos que o registrado em setembro de 2022 (3.857).



No acumulado do ano, de janeiro a setembro, Pernambuco apontou uma redução de 9% nos casos de CVP, saindo de 38.319 (2022) para 34.866 (2023). A região com maior redução foi a Região Metropolitana do Recife com -19,7%, ao sair de 1.199 ocorrências (2022) para 963 (2023).



Na sequência estão a Zona da Mata (-13,6%), que baixou de 308, em 2022, para 266 ocorrências, em 2023. A Capital teve redução de -7,5%, passando de 1.462 ocorrências (2022) para 1.352 (2023). Já no Agreste, a diminuição foi de -6%, de 710 (2022) para 668 (2023). Durante todo o mês de setembro, 258 pessoas foram conduzidas por flagrante delito de CVP no Estado.

Nenhuma investida a bancos

Não houve registro de investidas contra instituições financeiras nos nove meses deste ano em Pernambuco, redução de 100%, já que em 2022 foram registradas três no mesmo período.

Mulheres

Os casos de Violência Doméstica contra Mulher caíram 1,25% no Estado em setembro deste ano em relação ao mês anterior. Saindo de 4.156 (agosto/2023), para 4.104 (setembro/2023). De janeiro a setembro, o Estado contabilizou 58 feminicídios.

Roubos e número de celulares recuperados

Em setembro, Pernambuco contabilizou 2.451 roubos de celulares, o que representa um aumento de 0,16% em relação ao mês de agosto (2.447). Em relação aos telefones recuperados, as forças policiais recuperaram 1.058 aparelhos em setembro deste ano. Já no acumulado de janeiro a setembro, 9.971 celulares roubados ou furtados foram retirados de circulação, 13,2% a mais que em 2022 (8.812).

Homicídios

De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 2.626 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), contra 2.478 no mesmo período em 2022.



Em setembro de 2023, o índice das Mortes Violentas Intencionais (MVIs), apresentou variação de 6,9% no acumulado do ano. Em números absolutos, nos primeiros nove meses, foram registrados 2.544 MVIs em 2022 e 2.720 em 2023.

No mês de setembro, a Capital pernambucana foi a área que teve o menor indicador percentual na variação dos homicídios, saindo de 37 (2022) para 39 (2023). Na sequência está o Agreste, saindo de 67 (2022) para 79 (2023). A Zona da Mata passou de 34 (2022) para 55 casos (2023). E o Sertão saiu de 25 (2022) para 42 (2023) mortes violentas intencionais.



“Embora saibamos que mais de 60% desses homicídios tem como motivação a disputa pelo tráfico de drogas, e que as vítimas de seus algozes têm passagem pelo sistema de justiça criminal, o nosso maior objetivo é proteger as pessoas, buscando por sua ressocialização. E o nosso principal foco é continuar trabalhando sem descanso”, pontuou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

