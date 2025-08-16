Produto de beleza usado por milhões está fazendo os olhos das pessoas mudarem de cor; entenda

A- A+

Especialistas em saúde alertam que séruns para cílios que prometem cílios mais longos e escuros pode prejudicar os olhos, de acordo com informações do Daily Mail. Muitos desses produtos contêm medicamentos potentes que podem causar queimaduras, irritação e até mesmo alterar permanentemente a cor dos olhos de uma pessoa, de azul para castanho.

Há mais de duas décadas, um tipo de análogo de prostaglandina (AGP) — chamado bimatoprosta — foi aprovado pelas autoridades para tratar glaucoma e hipertensão ocular — condições oculares que causam aumento de pressão dentro do olho, levando à perda de visão.



Além de tratar essas condições com menos efeitos colaterais do que os tratamentos anteriores, os médicos notaram que os cílios dos pacientes também estavam ficando mais longos, grossos e escuros.

Embora ainda não se compreenda completamente como o medicamento estimula o crescimento dos cílios, pesquisadores especulam que ele prolonga a fase de crescimento ativo, na qual os cílios crescem até o comprimento máximo, impulsionados pelo suprimento sanguíneo da raiz do folículo piloso.

Em 2008, o medicamento foi aprovado pela FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, para tratar a hipotricose dos cílios, uma doença ocular que afeta a densidade dos cílios do paciente. Pesquisas demonstraram que o ingrediente ativo foi eficaz em alongar os cílios após apenas 16 semanas de uso diário, tornando-se um produto atraente para fabricantes de produtos de beleza.

Devido a esse efeito, fabricantes de cosméticos têm aproveitado o poder de outros PGAs para impulsionar o crescimento dos cílios. No entanto, esses ingredientes também apresentam sérios efeitos colaterais estéticos, incluindo perda de gordura ao redor dos olhos, criando uma aparência oca e afundada; crescimento indesejado de pelos onde o sérum se espalha; queda da pálpebra superior, que pode exigir cirurgia; e escurecimento permanente da íris — transformando olhos azuis em castanhos.

Uma investigação chocante realizada por autoridades governamentais revelou que quase um em cada quatro séruns para cílios vendidos no Reino Unido contém PGAs nocivos, que podem causar escurecimento e irritação da pele em apenas algumas semanas de uso. Nos EUA, a FDA já emitiu alertas urgentes afirmando que qualquer produto cosmético que contenha esses ingredientes sob alegações de crescimento deve ser tratado como um medicamento e não como um produto de beleza.

Mesmo que um produto alegue ser livre de PGA, os especialistas aconselham verificar a lista de ingredientes e evitar qualquer produto terminado em -'prost' para minimizar o risco de vermelhidão e irritação. Eles também sugerem optar por alternativas à base de peptídeos, que funcionam estimulando a queratina para auxiliar no crescimento dos cílios — embora esses produtos também não sejam isentos de riscos e haja muito pouca evidência que sugira que eles realmente funcionem.

