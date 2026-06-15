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BRASIL Produtor escapou de embarcar em helicóptero que colidiu no Rio: "Não fui no último segundo" Victor WAO afirmou que viajaria para Angra dos Reis com Lucas Frota, Oliver Tree e os demais passageiros, mas mudou os planos no último momento e seguiu de carro após sugestão do amigo

A tragédia aérea que matou seis pessoas no Recreio dos Bandeirantes neste domingo também deixou para trás histórias marcadas pelo acaso. Entre elas está a do produtor musical Victor WAO, que revelou nas redes sociais que deveria estar no helicóptero que caiu após a colisão entre duas aeronaves, mas acabou desistindo da viagem no último momento.



Com mais de 115 mil seguidores no Instagram, Victor publicou uma homenagem emocionada a Lucas Frota, DJ e produtor que morreu no acidente ao lado do cantor norte-americano Oliver Tree, do cineasta argentino Lucas Vignale, do influenciador Gaspi e do piloto Alexandre Souza.

Segundo o relato, a mudança de planos aconteceu por iniciativa do próprio Lucas.

"Era para eu estar junto de vocês nesse helicóptero, e eu não fui no último segundo. Você me disse que, como eu tinha medo de voar, havia conseguido um carro para me levar para Angra", escreveu Victor, no Instagram.

Na mesma publicação, o produtor afirmou que a decisão tomada horas antes da viagem acabou salvando sua vida.

"Agora eu devo a minha vida a você, irmão. Nunca te esquecerei, Lucas. Você era luz pura", completou.

Ao longo do dia, Victor compartilhou uma série de mensagens sobre a morte do amigo. Em uma delas, publicada sobre uma foto dos dois juntos dentro de um carro, descreveu Lucas como a pessoa "mais iluminada e maravilhosa" que conheceu:

"Te amo muito, meu irmão. Você é a pessoa mais iluminada e maravilhosa que conheci toda minha vida. Estou sem alma, mas rezando muito por você onde quer que você esteja", escreveu.





Na mesma publicação, lamentou a morte precoce do produtor: "Você não merecia ir tão cedo com tanta vontade de viver, mas o tempo que você esteve aqui nesse plano fez a diferença e ensinou muita coisa para mim e para muita gente".

Em outro relato, Victor descreveu o choque que sentiu ao receber a notícia da queda do helicóptero. Segundo ele, a possibilidade de perder Lucas era algo que jamais havia passado por sua cabeça. Na sequência, afirmou que o amigo era alguém que merecia uma vida longa e destacou a generosidade de Lucas Frota:

"Você era uma pessoa que iluminava a todos, feliz, humilde e do bem, que ajudava a todos. Sinto muito, irmão. Eu estou sem alma, mas vou honrar seus planos, nossas músicas e sempre te carregar no meu coração", disse o produtor na publicação.

As homenagens não ficaram restritas a Lucas. Victor também publicou imagens ao lado de Oliver Tree, com quem havia convivido nos últimos dias. Em uma foto registrada dentro de um estúdio, aparece ao lado do cantor americano e faz um apelo aos seguidores para que alguém conseguisse informar familiares ou representantes do artista sobre o acidente.

Na legenda da publicação, despediu-se do músico: "RIP my brother. You were a genius" ("Descanse em paz, meu irmão. Você era um gênio").

Oliver Tree estava em sua primeira viagem ao Brasil e vinha produzindo conteúdos com artistas, músicos e influenciadores brasileiros. Segundo relatos publicados nas redes sociais, Lucas Frota foi uma das pessoas responsáveis por aproximá-lo da cena cultural local durante os dias que antecederam a tragédia.

O grupo seguia para Angra dos Reis quando os helicópteros colidiram no ar na manhã deste domingo. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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