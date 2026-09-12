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DARK HORSE Produtora de "Dark Horse" fez pagamento de R$ 298 mil por "hospedagem, gorjetas e massagens" Produtora pagou valor para estadia de protagonista, empresário e seguranças em bairro nobre de São Paulo durante as filmagens

Notas fiscais e comprovantes de pagamentos enviados pela produtora Go Up, responsável pelo filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, revelam que a empresa fez pagamentos consideráveis para a hospedagem do ator Jim Caviezel no Brasil, incluindo um pagamento de R$ 298 mil com a rubrica "Hospedagem, gorjetas e massagens Jim".

Jim Caviezel é o protagonista do filme e interpreta o ex-presidente na obra que ainda não foi lançada. O valor indicado pela Go Up são apenas uma fração dos gastos concentrados no Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo.

De acordo com um relatório do Coaf ao qual a Polícia Federal teve acesso na investigação sobre o envio de emendas parlamentares pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP), a Go Up fez nove transações para a empresa Unique Serviços de Hotelaria, no valor total de R$ 906,7 mil.

Entre as notas fiscais analisadas pelo GLOBO, foi possível identificar pagamentos não só para a estadia de Caviezel mas também de outros integrantes de sua equipe, como seu empresário e o seu guarda-costas.

Em 24 de outubro de 2025, por exemplo, a Go Up realizou um pagamento de R$ 125 mil e, em seguida, outros dois repasses de R$ 34 mil para custear a hospedagem de dois seguranças privados identificados como Olsen e Willian e do segurança pessoal de Caviezel.

Em um dos exemplos identificados nas notas fiscais, a hospedagem de Caviezel e outras duas pessoas, um dos pagamentos da hospedagem de Caviezel e outros dois integrantes da sua equipe, durante o período de 1 de novembro a 10 de dezembro teve uma diária de R$ 9,2 mil.

Segundo as notas fiscais, os quartos do ator e do seu agente foram feitos em um contrato parcelado em seis vezes, com parcelas individuais de R$ 107 mil. Desde a revelação de que o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, financiou a realização do filme, os gastos para a produção se tornaram foco de atenção.

Em um dos processos que teve o sigilo levantado pelo ministro André Mendonça, o orçamento total planejado para a película foi de US$ 25 milhões. A apresentação chegou a comparar os gastos do projeto com o de outros filmes.

Segundo a apresentação, "Dark Horse" custaria mais que filmes que tiveram enorme sucesso comercial e de crítica, como "Selma" e "A Rainha", ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme, e similar ao orçamento de "Estrelas Além do Tempo", que teve Octavia Spencer indicada na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante".

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