Produtora de "Dark Horse" fez pagamento de R$ 298 mil por "hospedagem, gorjetas e massagens"
Produtora pagou valor para estadia de protagonista, empresário e seguranças em bairro nobre de São Paulo durante as filmagens
Notas fiscais e comprovantes de pagamentos enviados pela produtora Go Up, responsável pelo filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, revelam que a empresa fez pagamentos consideráveis para a hospedagem do ator Jim Caviezel no Brasil, incluindo um pagamento de R$ 298 mil com a rubrica "Hospedagem, gorjetas e massagens Jim".
Jim Caviezel é o protagonista do filme e interpreta o ex-presidente na obra que ainda não foi lançada. O valor indicado pela Go Up são apenas uma fração dos gastos concentrados no Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo.
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De acordo com um relatório do Coaf ao qual a Polícia Federal teve acesso na investigação sobre o envio de emendas parlamentares pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP), a Go Up fez nove transações para a empresa Unique Serviços de Hotelaria, no valor total de R$ 906,7 mil.
Entre as notas fiscais analisadas pelo GLOBO, foi possível identificar pagamentos não só para a estadia de Caviezel mas também de outros integrantes de sua equipe, como seu empresário e o seu guarda-costas.
Em 24 de outubro de 2025, por exemplo, a Go Up realizou um pagamento de R$ 125 mil e, em seguida, outros dois repasses de R$ 34 mil para custear a hospedagem de dois seguranças privados identificados como Olsen e Willian e do segurança pessoal de Caviezel.
Em um dos exemplos identificados nas notas fiscais, a hospedagem de Caviezel e outras duas pessoas, um dos pagamentos da hospedagem de Caviezel e outros dois integrantes da sua equipe, durante o período de 1 de novembro a 10 de dezembro teve uma diária de R$ 9,2 mil.
Segundo as notas fiscais, os quartos do ator e do seu agente foram feitos em um contrato parcelado em seis vezes, com parcelas individuais de R$ 107 mil. Desde a revelação de que o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, financiou a realização do filme, os gastos para a produção se tornaram foco de atenção.
Em um dos processos que teve o sigilo levantado pelo ministro André Mendonça, o orçamento total planejado para a película foi de US$ 25 milhões. A apresentação chegou a comparar os gastos do projeto com o de outros filmes.
Segundo a apresentação, "Dark Horse" custaria mais que filmes que tiveram enorme sucesso comercial e de crítica, como "Selma" e "A Rainha", ambos indicados ao Oscar de Melhor Filme, e similar ao orçamento de "Estrelas Além do Tempo", que teve Octavia Spencer indicada na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante".