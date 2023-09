A- A+

Kayky Brito Produtora que conhece Kayky Brito há 20 anos diz que o "quiosque é o quintal do grupo" Yolanda Rodrigues, que conhece o ator há mais de 20 anos, conta que é comum artistas amigos se encontrarem em point da Barra, Zona Oeste do Rio

Yolanda Rodrigues, produtora de elenco que conhece Kayky Brito há mais de 20 anos, conta que ele, Bruno de Luca e mais artistas da mesma faixa etária costumam ir a quiosques da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, como um ponto de encontro e que ficam descansados no lugar. O ator de 34 anos foi atropelado no último sábado na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4.600, quando tentava voltar a um bar na orla após pegar um pertence no carro.

— O quiosque é quintal para eles, ali é onde ficam mais relaxados. Esses meninos todos moravam ali pela Barra, frequentavam a orla. É aquela coisa de ser perto de casa e ir ficando — diz a produtora, que trabalhou com o ator em "Chocolate com pimenta", de 2003. — Faz alguns anos que ele mudou para Curitiba com a esposa. Falamos pelas redes sociais quando a novela foi reexibida (no fim de 2022). Ele contou que estava emocionado com a volta. Bernadete (a personagem) foi um marco na carreira dele.

Kayky Brito está internado em estado grave no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele teve politraumatismo e permanece sedado, em ventilação mecânica, e internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Atualmente, Kayky Brito mora em Curitiba com a mulher, a jornalista Tamara Dalcanale, e estava no Rio para compromissos. O ator e a esposa têm um menino, Kael, de 1 ano e 8 meses.

Velocidade máxima será reduzida

Após o acidente com o ator, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, informou que a velocidade máxima permitida na Avenida Lúcio Costa será reduzida. A Polícia Civil investiga o atropelamento do ator. Acidentes como o que deixou Kayky Brito, de 34 anos, gravemente ferido, engrossam uma triste estatística de atropelamentos na cidade do Rio.

De 1º de janeiro deste ano até este domingo, foram registrados 2.804 atropelamentos por carros ou motos na capital fluminense, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Do total, 1.956 foram provocados por automóveis, 534 só na Zona Oeste carioca, região à que pertence a Barra. Já as motocicletas atropelaram 848 pessoas este ano.

Veja também

Romênia Romênia reporta ataques na Ucrânia, 'muito perto' de sua fronteira