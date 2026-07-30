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Investigação Professor da Ufape, em Garanhuns, é demitido após apuração de assédio, discriminação e violência Servidor faria abordagens obscenas, intimidação e perseguição contra professoras e estudantes

Um professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), localizada em Garanhuns, foi demitido após apuração de assédio, discriminação e violência.

A penalidade consta na Portaria Nº 1.709 de 13 de julho do Diário Oficial da União, publicada no dia 15 deste mês. O docente, cujo nome não foi divulgado, não poderá ser investido em nenhum cargo público federal pelo prazo de cinco anos.



O servidor faria abordagens obscenas, intimidação e perseguição contra professoras e estudantes.

Segundo a Ufape, a Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) envolvendo o docente do quadro efetivo da instituição, culminando na demissão.

"A Universidade não se manifesta sobre o conteúdo dos autos, elementos probatórios, depoimentos ou sobre a identificação das pessoas envolvidas. Tais informações encontram-se protegidas pelas normas que disciplinam o sigilo dos processos administrativos e pelas demais disposições legais aplicáveis", afirmou a unidade de ensino por meio de nota oficial.

No comunicado, a Ufape não detalhou o contexto das ações investigadas, mas ressaltou que os Processos Administrativos Disciplinares observam rito próprio, assegurando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

"A Ufape reafirma que todas as denúncias regularmente recebidas por seus canais institucionais são encaminhadas às instâncias competentes para análise e adoção das providências cabíveis, em estrita observância à legislação", afirma a nota.

Destacou, ainda, que criou, recentemente, a Corregedoria da Universidade, unidade responsável por coordenar, orientar e aperfeiçoar as atividades correcionais, ampliando a capacidade institucional de prevenção, apuração e responsabilização de infrações disciplinares.

"A universidade não divulga informações relativas à autoria, à origem ou à tramitação de denúncias específicas", pontua.

Enfrentamento

A nota ressalta que a Ufape mantém estruturas permanentes voltadas ao acolhimento, à prevenção e à apuração de situações relacionadas a assédio, discriminação e outras formas de violência, a exemplo da Ouvidoria, a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD), a Comissão Permanente de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação (COPPEAD) e a Comissão de Acolhimento.

"As denúncias podem ser registradas, a qualquer tempo, por meio da Ouvidoria da Ufape ou da plataforma Fala.BR, sendo todas encaminhadas às instâncias competentes para análise e apuração, em conformidade com os procedimentos previstos na legislação", ressalta a unidade de ensino.

Por fim, a Ufape reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente acadêmico e de trabalho pautado no respeito, na integridade, na prevenção e no enfrentamento de qualquer forma de assédio, discriminação ou violência.

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