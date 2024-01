A- A+

Um músico e professor de educação física, de 34 anos, foi preso nesse domingo (7), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, suspeito de abusar de uma criança de 8 anos durante as aulas.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime ocorreu na última sexta-feira (5), no bairro da Tamarineira, também na Zona Norte.

Em entrevista ao g1, a mãe da vítima afirmou que era amiga do professor e que a criança gostava muito do suspeito. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Justiça por se tratar de um crime contra a dignidade sexual.

"Ele é uma pessoa extremamente cativante para crianças. Do nada, ela [a criança] contou que ele a massageou. Ele fez uma vez, durante uma aula, e outra vez, também em aula. Na segunda, [a vítima] falou: 'Tio Chico, você está pegando na minha parte íntima', e ele respondeu: 'Mas você não disse que gostou?'", afirmou a mãe.

A mulher disse, também, que confiava e frequentava a casa do suspeito.

"Ele dá aula na casa dele. Eu estava na casa, mas não no espaço em que ele dá aula. Ele foi muito discreto, e sabia que não podia fazer nada que causasse muito escândalo", detalhou a mãe da vítima.

A mulher denunciou o caso no Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Após ser autuado por estupro de vulnerável, o professor foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde está à disposição da Justiça.

