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Bonito Professor de escola de futebol é preso por estupro de vulnerável no Agreste de Pernambuco Homem foi identificado como Ailton José da Silva, de 51 anos, que já atuou no time caruaruense Clube Atlético do Porto

Um professor de escola de futebol foi preso por estupro de vulnerável na cidade de Bonito, no Agreste de Pernambuco. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

O homem foi identificado como Ailton José da Silva, de 51 anos, que já atuou no time caruaruense Clube Atlético do Porto.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a prisão ocorreu na quarta-feira (8), em uma residência da cidade de Bonito. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Bezerros. A corporação não detalhou o caso.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que o mandado foi expedido pela 1ª Vara da Comarca de Bezerros.

A prisão foi confirmada em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (9), na Central Especializada das Garantias de Caruaru, no Agreste. O TJPE não soube informar para qual unidade prisional o professor foi levado.

"Os processos e procedimentos que tratam de crimes contra a dignidade sexual, bem como os que envolvem menores de idade, tramitam em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade da vítima", ressaltou o tribunal.

Após repercussão, o Clube Atlético do Porto publicou uma nota em que diz não possuir qualquer envolvimento com os fatos envolvendo Ailton José da Silva.

"Embora Ailton tenha atuado, há mais de 15 anos, em atividades relacionadas ao futebol, o Clube Atlético do Porto reforça que não compactua com qualquer conduta que não esteja diretamente vinculada aos seus profissionais aptos, devidamente credenciados e contratados dentro dos padrões institucionais do clube", ressalta o comunicado.

Confira a nota na íntegra:

"O Clube Atlético do Porto vem a público esclarecer que não possui qualquer envolvimento com os fatos recentemente divulgados pela mídia envolvendo o senhor Ailton José da Silva.

Embora Ailton tenha atuado, há mais de 15 anos, em atividades relacionadas ao futebol, o Clube Atlético do Porto reforça que não compactua com qualquer conduta que não esteja diretamente vinculada aos seus profissionais aptos, devidamente credenciados e contratados dentro dos padrões institucionais do clube.

O Porto desenvolve, há mais de 30 anos, um trabalho sério e comprometido com a formação de atletas, sendo reconhecido nacionalmente com o selo de Clube Formador concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que reforça a responsabilidade e o cuidado com todos os jovens e suas famílias.

Diante dos fatos divulgados, o Clube Atlético do Porto destaca que as acusações são de responsabilidade exclusiva do citado indivíduo, que deverá responder por seus atos perante a Justiça, como determina a legislação vigente.

O clube reafirma seu compromisso com a ética, a transparência e, sobretudo, com a segurança e o bem-estar de todos os atletas em formação, não podendo, portanto, ser associado ou vinculado a situações que não tenham relação direta com suas atividades institucionais.

O Clube Atlético do Porto segue firme em sua missão de formar cidadãos e atletas, mantendo a seriedade e o respeito que sempre marcaram sua história.

Atenciosamente

Clube Atlético do Porto".

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