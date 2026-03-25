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TENTATIVA DE LATROCÍNIO Professor de jiu-jitsu é baleado ao tentar salvar estudantes de assalto no Recife Alunas adolescentes foram abordadas por duas pessoas numa moto

Um professor de jiu-jitsu foi baleado na região da cabeça, na Rua Taguatinga, no Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife, ao tentar salvar duas estudantes adolescentes de um assalto, quando saíam da Escola Municipal Monsenhor Viana. Esse caso aconteceu por volta das 16h30 da última segunda-feira (23).

Segundo informações de testemunhas, o homem, identificado com Washington, de 42 anos, trabalhador da rede do Centro Comunitário da Paz (Compaz), assim que percebeu que dois homens abordaram as adolescentes para assaltar, tentou atropelar os suspeitos com um carro modelo Pálio, para impedir a fuga, mas o veículo ficou sob duas rodas e bateu numa mureta.

Em seguida, os suspeitos atiraram nele e fugiram. A moto deles ficou sem combustível, mas eles saíram correndo do local. O professor foi levado ao Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife.

O que diz a Polícia Civil?

Procurada, a PC afirmou que registrou o caso como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte e que um inquérito policial foi instaurado.

“As investigações estão em andamento, sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios, com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime”, afirmou a corporação.

Qual estado de saúde do professor?

A assessoria de comunicação do HR disse que o paciente segue internado, com quadro de saúde estável, consciente e orientado.

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