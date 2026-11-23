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Denúncia de Assédio Professor de matemática de escola municipal do Recife é investigado por suspeita de assédio MPPE instaurou inquérito após denúncias de "contatos indesejados" e "comentários de natureza afetiva"

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um procedimento para apurar suspeitas de assédio por parte de um professor de matemática da Escola Municipal de Tempo Integral Nadir Colaço, que fica localizada no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.

De acordo com a portaria, publicada no Diario Oficial da quinta-feira (19), a denúncia foi recebida pela ouvidoria e mencionou "contatos físicos indesejados, comentários de natureza afetiva e promessas de presentes, causando constrangimento e desconforto às estudantes".



O documento, assinado pela promotora Isabela Rodrigues Bandeira Carneiro Leão, da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital na área de Educação, não informou o número e idade das alunas que teriam sido vítimas.

Segundo o texto, a Secretaria de Educação do Recife comunicou ao MPPE que o professor mencionado na denúncia foi transferido para outra unidade de ensino, sem, contudo, "apresentar conclusão definitiva acerca da apuração dos fatos ou de eventual responsabilidade funcional, tornando necessário o acompanhamento das providências administrativas e protetivas adotadas".

De acordo com a portaria, a Secretaria informou que a denúncia foi direcionada à Unidade de Atendimento Social e Emocional (UASE), para acolhimento e suporte socioemocional das estudantes, além de enviar o encaminhamento do caso à Gerência Geral de Gestão de Pessoas, para análise e adoção das providências administrativas cabíveis.

A promotora Isabela Rodrigues Bandeira Carneiro Leão estabeleceu um prazo de 20 dias para que a Prefeitura do Recife apresente informações sobre abertura de processo interno e apuração do caso, além de informar se as denúncias foram comunicadas ao Conselho Tutelar e órgãos competentes.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Recife, mas ainda não obteve resposta sobre o caso.

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