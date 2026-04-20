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Buenos Aires Professor brasileiro desaparecido na Argentina é encontrado morto em hospital Morte ocorreu na quarta-feira (15), mas só agora o professor foi identificado, de acordo com informações publicadas pelo jornal Clarín

Foi encontrado morto o professor brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, que estava desaparecido desde a última semana após ir a um encontro em Buenos Aires.

O corpo de Danilo foi encontrado no Hospital Ramos Mejía, onde ele havia sido internado após quadro de descompensação. A morte ocorreu na quarta-feira (15), mas só agora o professor foi identificado, de acordo com informações publicadas pelo jornal Clarín.



Já o La Nación publicou que Pereira deu entrada como não identificado no hospital "devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína".

Natural de Goiás, Danilo morava sozinho na capital da Argentina há cerca de seis meses, e também estava terminando um doutorado em linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A última comunicação ocorreu na madrugada da terça (14). Em mensagem enviada a um amigo, Danilo informou que estava em um apartamento na Avenida de Mayo, 700, onde se encontraria com uma pessoa identificada como Ulises que conheceu por meio de um aplicativo de namoro.

Não houve mais contato desde então. Amigos acionaram as autoridades argentinas, que chegaram a se comunicar com o Ministério das Relações exteriores do Brasil para uma busca conjunta pela vítima.



Um amigo de Danilo ouvido pelo La Nación afirmou que conseguiu conversar com o "jovem chileno" com quem o professor estaria antes de desaparecer, e que ele teria contado que o brasileiro saiu do local após "uma pequena discussão, mais ou menos na mesma hora em que enviou a última mensagem".

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