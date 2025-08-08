A- A+

EXCELÊNCIA Professor e aluno de mestrado da UFPE criam método forense para identificar sangue em vídeos Com baíxo custo, método é capaz de identificar a presença de sangue humano em cenas de crime a partir de vídeos gravados com câmeras de celular

Um projeto desenvolvido por um professor e aluno da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na área de perícia forense, apresenta uma metodologia inovadora e de baixo custo, capaz de identificar vestígios de sangue em cenas de crime, gravados com câmeras de celular com mais de 90% de precisão.

Coordenado pelo professor Vagner Bezerra dos Santos (UFPE), o projeto conta com a participação de Thomas Tributino, bolsista da Facepe, que desenvolveu a pesquisa durante o Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQuímica) da UFPE.

Durante o curso de mestrado, Thomas se dedicou ao desenvolvimento de um método capaz de identificar a presença de sangue humano em cenas de crime a partir de vídeos gravados com câmeras de celular. Os testes realizados em laboratórios da UFPE e da Polícia Científica de Pernambuco demonstraram uma taxa de acerto de 90,30%, com apenas quatro erros identificados.

Perícia forense

Além disso, durante os testes, o método também permitiu estimar o tempo de deposição das amostras de sangue, com uma margem de precisão de 3,6 dias. O diferencial está na possibilidade de uso de tecnologias acessíveis, como câmeras de celular, aliadas a técnicas químicas avançadas, tornando o método promissor para aplicação por órgãos como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O projeto foi desenvolvido em uma colaboração estratégica entre a Polícia Científica de Pernambuco e pesquisadores vinculados à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), reunindo instituições locais, regionais e nacionais.

A pesquisa foi desenvolvida através em Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), por meio de dois importantes editais de fomento,

“Desde a concepção do projeto, alinhamos com a Polícia Científica de Pernambuco. A Facepe sempre priorizou projetos com aplicação prática em instituições públicas, e esse alinhamento foi essencial”, destaca o coordenador Vagner Bezerra dos Santos.

Desenvolvimento

O projeto foi contemplado em dois editais da Facepe: o Edital nº 29/2022 – Pesquisadores Emergentes e o Edital Universal nº 18/2024. O primeiro é voltado a grupos iniciantes no cenário estadual de pesquisa; o segundo, de ampla concorrência, reafirma a maturidade e a relevância científica do trabalho desenvolvido.

“Buscamos sempre propostas robustas, com diferentes expertises, capazes de tornar os resultados mais ambiciosos e aplicáveis”, reforça o coordenador.

O financiamento garantiu os insumos e equipamentos necessários à realização da pesquisa, além de permitir o fortalecimento de uma rede colaborativa interinstitucional.

“Foi um trabalho construído por uma equipe altamente qualificada. A Facepe tem um papel fundamental nesse processo, pois investe em ciência feita em Pernambuco, com resultados concretos. E isso se reflete na formação de alunos, no avanço das instituições e no fortalecimento de políticas públicas”, conclui Vagner Bezerra dos Santos.

Com um olhar voltado para o futuro, Thomas Tributino ainda planeja aprimorar a pesquisa para que o método desenvolvido possa ser utilizado de forma efetiva.

“O método vai continuar sendo melhorado. A câmera foi um protótipo e, mais adiante, será construída com impressora 3D. Vamos aprimorá-lo cada vez mais para que se torne, de fato, uma ferramenta utilizada pela Polícia Científica.” Além disso, ele pretende integrar a captura dos vídeos com ferramentas de Inteligência Artificial (IA), reduzindo a etapa computacional.

Química Verde

Ao mesmo tempo em que reduz os custos com a produção de câmaras especializadas, o método também se enquadra nos princípios da Química Verde, que incluem, entre outros aspectos, a redução de resíduos e a busca pela eficiência energética.

“A câmara foi construída com material reciclável, como papelão. Também conseguimos reduzir significativamente o uso de reagentes, cerca de 100 vezes, pois utilizamos duas técnicas, diluição e uso de micro volumes (5-10 microlitros)”, explica Thomas.

"A Química Verde tem alguns princípios que devem ser atendidos para que um método seja considerado ‘verde’, e a instrumentação já cumpre dois deles. O próprio método, por consumir menos recursos e não demandar energia elétrica, também contribui com esses princípios”, ressalta Thomas, que concluiu o mestrado.

