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Sala de aula Professor é condenado a pagar R$ 500 para aluna após pedir para ela cobrir 'peitos grandões' em aula Caso aconteceu em escola pública durante uma aula em 2022, quando jovem tinha 17 anos; ele nega

O professor de uma escola pública do Distrito Federal foi considerado culpado nesta terça-feira (14) por submeter uma aluna a vexame e constrangimento por um comentário sobre o corpo da adolescente de 17 anos em sala de aula. Ele terá que pagar R$ 500 para ela e também foi condenado a oito meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.

De acordo com o processo, ele afirmou em voz alta à aluna: "J., seus peitos grandões estão chegando primeiro que você, cobre com um cinto alguma coisa". Os fatos ocorreram em setembro de 2022. A adolescente ficou sem reação diante dos colegas e, após o episódio, passou a evitar as aulas do docente. O caso chegou à direção da escola por meio de relatos de estudantes e da própria vítima.

Em sua defesa, o professor negou ter proferido a frase e alegou que o episódio foi inventado por alunos descontentes com sua atuação. A Justiça, no entanto, entendeu que ele não conseguiu provar sua versão.

A decisão foi da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Essa já foi a segunda instância que condenou o professor. O desembargador relator do caso destacou que a palavra da vítima, corroborada por colegas que presenciaram o episódio, possui especial relevância probatória. A decisão foi unânime.

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