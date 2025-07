Professor é investigado por importunação sexual no Recife

A- A+

Um professor, que não teve nome e nem idade divulgados, está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) por conta de uma denúncia de importunação sexual contra uma aluna de 13 anos.

Ele atua na rede estadual de ensino no Recife. O nome da instituição onde ele trabalha também não foi revelado.

Por meio de nota, a corporação informou que já iniciou as diligências do caso e instaurou inquérito policial para apurar os fatos.

“As investigações seguem por meio da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA)”, diz o comunicado.

Com a palavra, a SEE

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco também foi procurada pela reportagem. Por meio de nota, disse que será instaurado um processo administrativo para apurar os fatos.

A pasta esclarece que, após o recebimento da denúncia, o professor compareceu voluntariamente ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) para prestar esclarecimentos.

A SEE comunica também que não há registro de denúncias anteriores relacionadas à conduta do professor e que está à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações.

