Professor pernambucano conquista o Prêmio Educador Nota 10: "Misto de emoções indescritível"

A- A+

O grande vencedor da 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10, uma premiação que reconhece e valoriza professores e gestores escolares de escolas públicas e privadas de todo o país, é de Pernambuco.

O professor Gustavo Santos Bezerra conquistou o prêmio. Ele leciona na Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Paulo Freire, em Carnaíba, no Sertão do estado.

O resultado foi divulgado na terça-feira (28), em uma cerimônia na Pinacoteca de São Paulo.

Com mais de 4 mil projetos inscritos em 2025, o prêmio reuniu iniciativas de todo o Brasil, distribuídas entre os eixos temáticos “inovação e tecnologia”, “direitos humanos” e “sustentabilidade”.

Além do prêmio de Educador do Ano, o professor da Rede Estadual também foi o vencedor da categoria sustentabilidade com o projeto “Dos resíduos aos recursos: proposta de reutilização dos subprodutos das casas de farinha do Quilombo do Caroá”.



Nele, Gustavo orientou um grupo de estudantes a desenvolveram protótipos a partir dos resíduos da mandioca gerados nas casas de farinha da região.

“Ter esse retorno positivo de um trabalho que realizamos na educação básica, feito com tanto amor e direcionado à comunidade, foi algo extremamente gratificante. É o reconhecimento do esforço e da dedicação que nós, professores, colocamos todos os dias em sala de aula”, celebra Gustavo, que não segurou a emoção no momento do anúncio. “Foi um misto de emoções indescritível”, completa.

Docente da Rede Estadual desde 2017, Gustavo realizou o sonho de infância e seguiu os passos da mãe, que é professora dos anos iniciais do ensino fundamental. “Eu me inspirava nela e em outros educadores que marcaram minha trajetória escolar”, conta o professor de química e física, que começou a lecionar logo após concluir o mestrado.

“A partir da atividade docente, que requer muita responsabilidade e dedicação, a gente colhe muitos resultados lindos. Eu nunca imaginei que a gente pudesse alcançar tanto com projetos desenvolvidos em sala de aula”, revela.

Projetos

A iniciativa que garantiu a vitória a Gustavo foi desenvolvida durante a disciplina “Construções e Invenções Sustentáveis”, eletiva que compõe o Novo Ensino Médio.



Com base na abordagem STEAM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), os estudantes elaboraram planos de trabalho e criaram protótipos para transformar os subprodutos da mandioca em materiais úteis, como blocos de construção, vinagre, biodigestores, madeira ecológica, plástico biodegradável e filtros.

“Esse projeto em si foi muito especial, porque foi desenvolvido para todos os alunos da sala. Geralmente, fazemos um projeto de pesquisa com, no máximo, quatro alunos. Nesse, a gente trabalhou com 32. Daí, surgiram seis iniciativas, que participaram de várias feiras de ciências”, explica.

Dessa iniciativa, nasceu o Flitropinha, filtro sustentável que venceu a 11ª edição do prêmio Solve for Tomorrow Brasil 2024.



Selecionado dentre mais de 2.800 trabalhos inscritos, o filtro absorvente à base de cascas de pinha é capaz de reduzir a carga poluente da manipueira, um resíduo tóxico gerado na produção da farinha de mandioca.

Outras iniciativas orientadas por Gustavo na ETE Professor Paulo Freire, onde atua desde 2023, vem ganhando notoriedade.

É o caso das Ekofraldas, projeto de fraldas biodegradáveis que também foi finalista do Solve for Tomorrow. Além de estimular a inovação, o professor incentiva pesquisas que promovem transformação social.

“Desde criança, eu tinha uma vontade imensa de participar de feiras de ciências, porém nunca tive essa oportunidade. Quando ingressei na carreira docente, trouxe comigo o desejo de proporcionar aos meus estudantes as possibilidades que não tive”, afirma.

O destaque de Gustavo na pesquisa científica na educação básica não é recente. Desde o início da carreira, na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Ensino Médio (Erefem) Dário Gomes de Lima, em Flores, no Sertão, seus projetos já alcançavam repercussão nacional.

“Em 2017, quando comecei a lecionar na Rede Estadual, passei a desenvolver projetos de pesquisa com os alunos. No início foi muito desafiador, porque era meu primeiro vínculo como professor, mas eu tinha esperança de que daria certo. Em 2020, conseguimos uma grande visibilidade com um projeto sobre destinação do óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel e plástico biodegradável, que chegou a ser destaque no programa Caldeirão do Huck. De certa forma, esse reconhecimento foi um pontapé inicial para o fortalecimento do meu trabalho com pesquisa científica na escola”, relata.

Veja também