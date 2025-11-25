A- A+

POLÍCIA Professor preso por estuprar aluna da rede municipal em Olinda é alvo de nova denúncia em Camaragibe O suspeito, que foi detido na última sexta-feira (21), teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele era concursado e foi afastado das atividades pelas duas prefeituras

O professor que foi preso preventivamente após a mãe de uma aluna de 11 anos da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, em Olinda, denunciar que a filha foi estuprada mais de uma vez, dentro da sala de aula, durante intervalos da instituição, está sendo alvo de uma nova denúncia de abuso sexual.



Desta vez, a denúncia partiu da mãe de uma outra aluna, de uma escola municipal de Camaragibe, outra cidade da Região Metropolitana do Recife.

O suspeito, que foi detido na última sexta-feira (21), teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele era concursado e foi afastado das atividades pelas duas prefeituras.

Sobre a nova denúncia, a Prefeitura de Camaragibe informou que, tão logo tomou conhecimento da denúncia relativa ao caso, afastou imediatamente o professor de suas funções e determinou a abertura imediata de um Procedimento Administrativo Disciplinar.

O comunicado da gestão municipal informou ainda que a Secretaria de Educação do município reuniu os pais da turma na qual a garota estuda a fim de garantir o acolhimento necessário, informar acerca das medidas adotadas e assegurar a segurança exigida neste tipo de caso.

Na nota, a Prefeitura de Camaragibe reafirmou que não tolera e nem admite qualquer conduta que coloque em risco os alunos da rede municipal de ensino e as crianças da cidade.

