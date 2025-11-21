Sáb, 22 de Novembro

INVESTIGAÇÃO

Professor suspeito de estuprar aluna de 11 anos em escola de Olinda é detido e afastado do cargo

Prefeitura de Olinda informou que o professor está preventivamente afastado das atividades para "apuração das graves acusações que recaem sobre ele"

Denúncia foi registrada na Delegacia de Polícia da Mulher de Olinda.Denúncia foi registrada na Delegacia de Polícia da Mulher de Olinda. - Foto: Reprodução/Google Street View

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, estão investigando as circunstâncias de uma denúncia de assédio sexual e estupro de vulnerável registrada nessa quinta-feira (20), na Delegacia de Polícia da Mulher da cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 38 anos, mãe da vítima, uma criança de 11 anos, afirma que a filha foi abusada por um professor, um homem de idade não informada, durante o recreio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares. A unidade de ensino fica no bairro de Jardim Brasil.

O suspeito foi detido e levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça.

Professor foi afastado
A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, informou em nota oficial que o professor está preventivamente afastado das atividades para "apuração das graves acusações que recaem sobre ele".

A gestão municipal informou ainda que, nesta sexta-feira (21), será publicada uma portaria nomeando a comissão de sindicância no âmbito da Secretaria de Educação para apurar as acusações ao professor.

Ainda segundo a nota emitida pela Prefeitura de Olinda, a Secretaria de Educação fará "a devida e reservada escuta e o respectivo acolhimento" à família e principalmente à aluna através de apoio psicopedagógico.

"As acusações são gravíssimas, e a prefeitura já está, desde a quinta (20), tomando todas as medidas nos limites de sua atuação para apuração das acusações. Inclusive, vale destacar que o professor ingressou recentemente em nossa rede através de concurso público, com sua admissão em fevereiro de 2025", conclui a nota.

