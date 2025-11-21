A- A+

INVESTIGAÇÃO Professor suspeito de estuprar aluna de 11 anos em escola de Olinda é detido e afastado do cargo Prefeitura de Olinda informou que o professor está preventivamente afastado das atividades para "apuração das graves acusações que recaem sobre ele"

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, estão investigando as circunstâncias de uma denúncia de assédio sexual e estupro de vulnerável registrada nessa quinta-feira (20), na Delegacia de Polícia da Mulher da cidade da Região Metropolitana do Recife (RMR).

De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 38 anos, mãe da vítima, uma criança de 11 anos, afirma que a filha foi abusada por um professor, um homem de idade não informada, durante o recreio da Escola Municipal Zumbi dos Palmares. A unidade de ensino fica no bairro de Jardim Brasil.

O suspeito foi detido e levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça.

Professor foi afastado

A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Educação, informou em nota oficial que o professor está preventivamente afastado das atividades para "apuração das graves acusações que recaem sobre ele".

A gestão municipal informou ainda que, nesta sexta-feira (21), será publicada uma portaria nomeando a comissão de sindicância no âmbito da Secretaria de Educação para apurar as acusações ao professor.

Ainda segundo a nota emitida pela Prefeitura de Olinda, a Secretaria de Educação fará "a devida e reservada escuta e o respectivo acolhimento" à família e principalmente à aluna através de apoio psicopedagógico.

"As acusações são gravíssimas, e a prefeitura já está, desde a quinta (20), tomando todas as medidas nos limites de sua atuação para apuração das acusações. Inclusive, vale destacar que o professor ingressou recentemente em nossa rede através de concurso público, com sua admissão em fevereiro de 2025", conclui a nota.

