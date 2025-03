Professor usa mesma agulha para testar tipo sanguíneo de 45 estudantes no Espírito Santo

A- A+

Quarenta e cinco estudantes do ensino médio de uma escola estadual de Laranja da Terra, município de 11 mil habitantes no interior do Espírito Santo, foram submetidos a um teste para verificar o tipo sanguíneo de cada um usando a mesma agulha. A Secretaria de Educação capixaba diz que o docente foi desligado e afirma que são analisadas as providências cabíveis (leia mais abaixo).

A atividade, que ocorreu durante aula de Práticas Experimentais em Ciências, na sexta-feira passada, dia 14, envolveu alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, com idades entre 16 e 17 anos. O professor utilizou a mesma agulha para todos os alunos, aplicando apenas álcool 70% antes da perfuração, o que gerou preocupação entre pais e autoridades de saúde.

A situação foi denunciada à Polícia Militar pelo pai de uma aluna, que relatou o ocorrido e informou que outros estudantes estavam na Unidade Básica de Saúde (UBS) realizando exames. Ao tomar conhecimento, a diretora da escola acionou a Secretaria de Saúde do município, que encaminhou para avaliação médica todos os alunos envolvidos na atividade.

Os estudantes passaram por testes rápidos para doenças transmissíveis, que deram resultado negativo. Testes complementares estão sendo realizados para avaliar a imunidade dos estudantes contra as hepatites B e C, e novos exames estão programados para acontecer em 30 dias.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que o professor responsável pela atividade, realizada sem a autorização da coordenação pedagógica, teve seu contrato encerrado e que o caso foi encaminhado à Corregedoria para providências cabíveis.

Após o episódio, ele deixou a escola por medo de represálias, e ainda não foi localizado pela Polícia Civil, que segue investigando o caso. O nome do docente não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar a sua defesa.

A prefeitura de Laranja da Terra também se manifestou, destacando as providências adotadas. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que "recebeu a informação de que alunos de uma escola necessitavam de atendimento urgente. Vale ressaltar que cabe à Secretaria Estadual de Educação, juntamente com outros órgãos estaduais, esclarecer os detalhes sobre o ocorrido dentro da unidade escolar".

Segundo a administração municipal, a Secretaria de Saúde acionou o médico plantonista do hospital e a Vigilância Epidemiológica do município, estruturando uma linha de ação imediata. Além disso, foi feito contato com a Secretaria de da Saúde do Estado, que orientou sobre os protocolos e medidas a serem adotadas.

"Todos os atendidos estavam em boas condições de saúde, sem apresentar sintomas incomuns ou agravantes", informou a Secretaria Municipal de Saúde. A pasta garantiu que seguirá acompanhando o caso e prestando apoio tanto aos alunos quanto a seus familiares, reforçando a importância da segurança e do monitoramento contínuo para evitar complicações futuras.

