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Luto Professor Vicentinho morre aos 77 anos Vicente Santos tinha mais de cinco décadas de sala de aula e foi vítima de um AVC

Morreu, aos 77 anos, Vicente Santos, professor de língua portuguesa e redação, neste domingo (25), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O educador de mais de 50 anos de sala de aula era conhecido como Vicentinho. Nos anos 1990, o professor fundou um curso preparatório para vestibulandos com impacto na formação de milhares de estudantes.

O falecimento de Vicentinho repercutiu entre alunos, instituições de ensino e prefeituras. O Colégio Núcleo foi uma das escolas que o homenageou nas redes. Acompanhado de um vídeo com memórias, escreveu:

“Sua missão de educar foi brilhantemente exercida. Que Nosso Pai, em sua Sua infinita bondade, possa acolhê-lo em Sua Santa Paz e confortar todos os familiares e amigos.”

A Prefeitura de Salgadinho, no Agreste do estado, também comentou a passagem do professor “que tinha uma relação especial com nosso município, sendo um dos visitantes mais frequentes das Águas Termais de Salgadinho”, disse em nota.

O comunicado do município ainda remonta a trajetória de Vicentinho. “Reconhecido em todo o estado por seu talento e dedicação ao ensino da Língua Portuguesa, Professor Vicente marcou gerações de estudantes com suas dicas de português, participações em aulões preparatórios para o ENEM e conteúdos educativos exibidos em eventos e espaços da Rede Globo.”

O velório e sepultamento de Vicente Santos aconteceu nesta segunda-feira (26), no Cemitério Parque das Flores, bairro do Curado, Recife.

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