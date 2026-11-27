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RECIFE Professora da UFPE aprovada por meio de cotas volta a perder cargo após nova decisão judicial Nova decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que acolheu um recurso apresentado por uma candidata aprovada pela ampla concorrência

A professora Rafaela Niels da Silva voltou a perder o cargo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) semanas após ter conseguido retornar às atividades.

A nova decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), que acolheu um recurso apresentado por uma candidata aprovada pela ampla concorrência.

Em 15 de outubro, a UFPE havia tido um pedido acolhido judicialmente que determinou o retorno da docente às atividades Na nova decisão, no entanto, o relator do processo, desembargador federal Fernando Braga, rejeitou o recurso apresentado pela instituição de ensino e acolheu novo pedido da candidata da ampla concorrência. Com isso, os efeitos de uma sentença que havia anulado a nomeação da docente foram restabelecidos.

De acordo com o TRF-5, na sua decisão, o desembargador considerou que esse pedido feito pela UFPE foi "formulado quase três meses após a sentença". "A Universidade não havia oposto embargos de declaração, e as demais partes não tiveram a oportunidade de se manifestar previamente sobre o pedido", completou o órgão, em nota.

Ainda de acordo com o TRF-5, a decisão do relator "se fundamenta exclusivamente em questões processuais".

Procurada, a UFPE informou que "vai recorrer para reverter novamente a decisão". A instituição de ensino não deu mais detalhes ou posicionamento sobre a continuidade de Rafaela nas funções.

UFPE vai recorrer para revertr novamente a decisão. - Foto: UFPE/Ascom/Divulgação

Entenda o caso

Rafaela havia sido nomeada para uma vaga de professora na área de Saúde da Mulher, através da política de cotas raciais. Essa nomeação, no entanto, foi contestada judicialmente por uma candidata aprovada na modalidade de ampla concorrência.

Em julho deste ano, a 9ª Vara Federal de Pernambuco julgou procedente o pedido da candidata e declarou nula a nomeação da professora.

A UFPE recorreu da decisão e, em 15 de outubro, conseguiu restabelecer os efeitos da nomeação de Rafaela. Com isso, a docente voltou a exercer suas funções enquanto a sentença ainda aguardava revisão.

Segundo a instituição de ensino, a decisão buscou evitar o prejuízo ao serviço público (aulas e tutorias desatendidas), já que a pessoa que entrou com a ação que afastou Rafaela declarou, nos autos, que só exerceria o cargo no caso de confirmação da sentença pelo TRF-5.

Outro professor contestado

Em 13 de agosto, Allison Ruan de Morais Silva, 31 anos, foi afastado do cargo de docente do Magistério Superior, no Departamento de Engenharia Química.

À época, o profissional, aprovado por meio da política de cotas raciais, perdeu a vaga para uma candidata que participou na modalidade de ampla concorrência e obteve o cargo na Justiça. No processo, ela alegou que a vaga para o Departamento de Engenharia Química não deveria ser direcionada a candidatos cotistas.

Em 4 de setembro, o desembargador federal Frederico Wildson da Silva Dantas, do Tribunal Federal da 5ª Região, suspendeu os efeitos da sentença inicial que afastou o professor. A UFPE o reestabeleceu provisoriamente às suas funções no cargo, que o docente segue ocupando enquanto aguarda julgamento definitivo do recurso.

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