RECONHECIMENTO Professora da UFPE é a única brasileira em Painel Científico de Inteligência Artificial da ONU Ela foi escolhida pelo secretário-geral da ONU e compõe equipe de 40 cientistas de diferentes países

A professora Teresa Ludermir, do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), passa a integrar o Painel Científico Internacional Independente sobre Inteligência Artificial, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU).

Esse painel é integrado por 40 especialistas de países diferentes. Eles foram selecionados por um processo internacional que envolveu avaliação de mais de 2.600 perfis e indicações de todo o mundo. O resultado foi divulgado pela ONU no último dia 12.

Ludermir será a única representante do Brasil no grupo, ampliando a presença do país e do Sul Global nas discussões científicas internacionais sobre inteligência artificial. A nomeação reconhece a trajetória dela nas áreas de IA e aprendizado de máquina, além da atuação contínua em pesquisas voltadas ao desenvolvimento responsável e seguro dessas tecnologias.

A docente também participou como senior adviser do International AI Safety Report 2026, relatório internacional dedicado à análise de riscos, segurança e governança da inteligência artificial avançada.

Objetivo

O Painel Científico Internacional Independente sobre Inteligência Artificial foi criado para reunir e sistematizar evidências científicas sobre o avanço da inteligência artificial, contribuindo para qualificar debates globais sobre desenvolvimento, uso e governança dessas tecnologias.

A iniciativa surge em um cenário de rápida evolução técnica e de preocupações crescentes relacionadas à segurança, à ética, aos direitos humanos e aos impactos socioeconômicos da IA.

Os integrantes foram selecionados pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, com base em critérios como excelência acadêmica, experiência na área, diversidade interdisciplinar e equilíbrio geográfico e de gênero.

Oportunidade

Segundo a pesquisadora, integrar o Painel representa uma oportunidade de ampliar a diversidade de perspectivas científicas consideradas nas discussões globais sobre IA.

Para ela, é essencial que o debate inclua diferentes contextos sociais, econômicos e culturais, contribuindo para reflexões mais abrangentes sobre os impactos dessas tecnologias no desenvolvimento sustentável e na redução das desigualdades.

A indicação também reforça o protagonismo do Centro de Informática da UFPE e da Universidade Federal de Pernambuco como referências em pesquisa em computação e inteligência artificial no país, com reconhecimento internacional e forte integração a redes globais de produção científica.



