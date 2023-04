Professora de creche alvo de ataque em Blumenau trancou sala para proteger bebês

A- A+

Uma das professoras da creche em Blumenau, alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5), trancou a sala onde ficam os bebês para tentar protegê-los.

A ação foi da educadora Simone Camargo, que atua no Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, onde o crime aconteceu.



"Eu fiquei trancada na minha sala com os pequenos, liguei para a polícia e para os Bombeiros. É aquela cena que você nunca imagina que vai ver na vida", relatou a professora.



Um homem de 25 anos, portando uma machadinha, invadiu a creche e matou três meninos e uma menina, com idades entre 5 e 7 anos.

Segundo o Hospital Santo Antônio, outras quatro crianças feridas deram entrada na unidade de saúde local e estão recebendo atendimento médico.

O suspeito, de nome não divulgado, se entregou no Batalhão da PM logo após o crime.

Mãe de uma estudante do Cantinho Bom Pastor, Stephanie dos Santos Sestrem contou ao Portal NSC Total que estava no trabalho quando uma colega informou a ela sobre o ataque na creche.

"Na hora eu, desesperada, me joguei no chão, comecei a chorar e pedi "pela amor de Deus me leva para lá". Nessa hora, eu abri o meu celular e vi que tinha uma mensagem, da diretora da escolinha, falando do ataque e pedindo para que eu fosse buscar minha filha", relatou.

Stephanie também informou que, ao chegar ao local do crime, além de aglomeração e ambulâncias, ela também viu funcionários com roupas manchadas de sangue e ficou ainda mais assustada.

"Eu saltei do carro e comecei a correr para ir pra lá. Eu estava desesperada na hora, só queria sair dali e pegar a minha filha", disse Stephanie. A filha dela, de um ano e sete meses, estuda no berçário da creche e não ficou ferida.



Após a repercussão do caso, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto de três dias no estado.



"Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", publicou o governador.

