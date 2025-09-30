A- A+

Educação Professora de redação Fernanda Bérgamo visita Folha de Pernambuco e aborda IA na educação Acompanhada do esposo, o publicitário Ivanildo Holanda, a educadora revelou-se "deslumbrada" e "encantada" com a tecnologia

Referência em educação no Brasil há mais de 30 anos, a professora de português e redação Fernanda Bérgamo compartilhou sua visão sobre o uso da inteligência artificial (IA) na educação, revelando estar "deslumbrada" e "encantada" com a tecnologia.

Longe de temer a IA, a educadora a enxerga como “um caminho sem volta” e uma "ferramenta de aprofundamento de aprendizagem" no cenário educacional contemporâneo. As reflexões foram feitas durante visita à Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (30).

Acompanhada do esposo, o publicitário Ivanildo Holanda, a educadora foi recebida pelo diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis, com quem o casal mantém uma relação de amizade há anos; pela editora-chefe, Leusa Santos; pela gerente de Mercado, Tânia Campos; e pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota.

Durante uma conversa descontraída e afetuosa, Fernanda falou sobre sua participação recente no Congredu, o primeiro congresso Interconectivo de Educação, que aconteceu no mês de agosto, em Macéio (AL).

“A minha palestra teve como objetivo mostrar para o profissional de educação que ele deve e pode contar com a IA como ferramenta aliada. Porque a autoridade ali, naquele momento, e é algo que eu sempre deixei bastante claro, é o professor. A IA é o nosso instrumento”, disse Fernanda.

Engenharia de prompt

A educadora enfatizou ainda a importância dos colegas conhecerem, estudarem e dominarem o uso da IA, destacando a "engenharia de prompt" como essencial para obter respostas de qualidade.

“Em termos de aproveitamento de uma IA, que traga qualidade ao ambiente da educação, envolve o que a gente chama de engenharia de prompt, que é o comando. Se você aprende a dar o comando certo, você tem uma resposta que é fascinante”, completou a professora.

Ao final do encontro, Bérgamo ressaltou que sempre reconheceu a inteligência artificial como um caminho sem volta e que, apesar de poder promover uma aprendizagem mais consistente, também pode estimular a acomodação dos alunos. Por isso, dá orientações para os pais e responsáveis, alunos e colegas professores sobre o uso da ferramenta.

"Aos pais, que eles não se preocupem, mas acompanhem seus filhos como sempre fizeram. Porque a inteligência artificial pode promover uma aprendizagem mais consistente, mas também pode estimular uma certa acomodação dos alunos. Então, acompanhar se seu filho faz um bom uso para que a aprendizagem seja concretizada é muito importante", orientou a professora.

Ferramenta rica

Para os alunos, Fernanda destacou a oportunidade da geração atual poder contar com uma ferramenta tão rica e cheia de possibilidades para o aprofundamento da aprendizagem, mas faz um alerta:

“A inteligência artificial não deve fazer o seu trabalho, mas pode ser a ferramenta de pesquisa que você precisa para aprofundar os textos e o seu conhecimento do mundo”, disse, chamando a atenção também para a necessidade de sempre checar as respostas e suas fontes.

A professora ressaltou ainda a importância da leitura consistente e de qualidade. “Sem uma boa leitura, não se consegue construir bons comandos para a IA nem treiná-la para ajudar no aprendizado”. Para ela, a leitura é o "adubo do bom texto" e a "semente mais importante da educação". “Quem lê muito, fala bem e desenvolve conhecimento e capacidade de criticidade”.

"Quando eu falo sobre leitura de qualidade, eu não falo da leitura fragmentada nem a superficial. É saber valorizar os clássicos, é utilizar a leitura, não para copiar. As paráfrases bem feitas vêm exatamente de quando você domina o conteúdo, o entende, o interpreta e sabe contextualizar. A IA também é uma ótima ferramenta para isso, mas nós precisamos sempre buscar boas fontes e, a partir dessa leitura, desse conhecimento do mundo, escrever uma redação bem feita e escrever bem a própria história", considerou Bérgamo.

Inteligência artificial

Por fim, professores, Fernanda Bérgamo salientou que não há necessidade de temer o uso da inteligência artificial em sala de aula, pois “a autoridade no ensino sempre será o professor”.

“A inteligência artificial é uma ferramenta a nosso serviço. Então, contar com ela para buscar qualidade de vida, para melhorar o ambiente de sala de aula é decisivo. Não só para o futuro da educação, mas para o momento atual também”, concluiu a educadora.

Em agradecimento à visita, o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo, pontuou a alegria de receber os amigos de longa data no jornal.

“O publicitário Ivanildo Holanda e a sua esposa, a professora Fernanda Bérgamo, são pessoas queridíssimas aqui da Folha de Pernambuco, do meu coração, da minha alma, da minha direção, do meu corpo de funcionários, do meu presidente, Eduardo de Queiroz Monteiro, e eu digo a vocês que eu tive poucas vezes uma alegria tão grande em receber alguém como eu estou tendo nesse momento, em receber esses amigos tão queridos e tão especiais para a vida da gente, do Recife, e de Pernambuco”, declarou o diretor.

