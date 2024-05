A- A+

Região Metropolitana do Recife Professora do Departamento de Química da UFPE é encontrada em Abreu e Lima, na RMR, e passa bem Ela foi achada no fim na manhã desta quarta-feira (29), nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade

Foi encontrada em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, a professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro, de 56 anos, que estava desaparecida.

Segundo familiares, ela foi achada no fim na manhã desta quarta-feira (29), nas proximidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade, com ferimentos nos pés, mas já está sendo assistida e passa bem.

Daniela, docente do Departamento de Química Fundamental da UFPE, foi vista pela última vez na madrugada da terça-feira (28), na rua do Futuro, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, onde mora.

Ela teria saído da residência sem avisar. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a professora na rua, à 1h40, usando camisa e calça de cor azul.

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado pelos familiares, que começam a pedir informações sobre Daniela nas redes sociais. O reitor da UFPE, Alfredo Gomes, e a própria unidade de ensino divulgaram o desaparecimento da professora.

Veja também

mundo Registro de temperatura recorde em Nova Délhi, na Índia, pode ter ocorrido por um "erro" de sensor