Professora é afastada após grampear bilhete em uniforme de criança de 5 anos no Rio de Janeiro

O prefeito de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, Johnny Maycon disse ter sido 'surpreendido' ao ter conhecimento de que uma professora da rede municipal de educação grampeou um bilhete na camisa do uniforme de uma criança de 5 anos. Ele confirmou o afastamento da docente durante a apuração dos fatos.

"[...] assim que tomamos conhecimento do fato, de pronto iniciamos todos os processos internos e decidimos pelo afastamento do profissional para que haja a devida apuração e as medidas cabíveis sobre o caso sejam tomadas de acordo com os desdobramentos", diz trecho do comunicado do prefeito, compartilhado em rede social.

O fato aconteceu na Escola Municipal Santa Paula Frassinetti, no centro da cidade, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo a mãe do menino, Jennifer Kelly Silva, o filho ficou com o bilhete preso a roupa durante todo o turno da aula, e o grampo chegou a machucá-lo.

“Mãe, favor mandar outra caderneta! Obrigada”, escreveu a professora na mensagem.

À Inter TV, afiliada da TV Globo, Jennifer conta que foi avisada do ocorrido por uma amiga, que foi quem buscou o menino na escola, por volta do meio-dia.

"Sinceramente, [dá] vontade de chorar, nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessas com o meu filho. Quando a gente deixa aqui, a gente espera que ele seja bem cuidado, bem tratado. É uma criança de 5 anos. Mandei mensagem pra diretora, ela me acolheu e vim na escola para conversar com a professora e entender por que ela fez isso com meu filho, por causa de uma caderneta, R$ 5", disse a mãe que desabafou sobre o sentimento de 'indignação' com o ocorrido.





Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo disse que está aguardando apuração interna da direção da escola e que repudia qualquer atitude do tipo.

"A Secretaria Municipal de Educação aguarda a apuração interna no âmbito escolar realizada pela direção da Unidade para averiguação da procedência da denúncia, conforme determina o Regimento Escolar. Após ser oficializado o resultado dessa apuração, a Secretaria de Educação tomará as providências necessárias. De todo modo, a Secretaria Municipal de Educação não orienta condutas como a noticiada e repudia qualquer ação que venha a expor ou comprometer a imagem e o bem estar de seus estudantes".

