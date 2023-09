Professora é demitida após ser filmada ensinando linguagem neutra em escola privada de SC

A- A+

Uma professora de português do Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, em Vedeiras, Santa Catarina, foi demitida após ser filmada por uma aluna ensinando linguagem neutra. Ela dava aulas para turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. No vídeo, ela explica o uso de "todes".

"Se você fosse uma pessoa não-binária, binárie, binário... uma pessoa que é homossexual e te ofendesse chamar de todos, porque todos não abrange o teu tipo de gênero. Aí você teria que engolir, porque você seria minoria. Estou tentando entender da outra ótica porque eu também sou uma pessoa heterossexual. Eu tenho que tentar entender da ótica de uma pessoa que não é heterossexul. Se eu não sou uma pessoa que não me encaixo nem no sexo masculino, nem no sexo feminino, que é o neutro no contexto brasileiro...", afirmou a professora, que não teve sua identidade revelada.

O caso foi revelado pelo portal Metrópoles e confirmado por O Globo. Procurada, a escola não quis revelar porque tomou a decisão de demitir a professora e informou que todas as informações já foram repassadas para as famílias dos estudantes.

Veja também

Saúde Bebê brasileiro que nasceu com barba viraliza no TikTok