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Professora é homenageada por estudantes no último dia de aula em escola no Recife

Tereza Moura é licenciada em Língua Portuguesa e, durante 33 anos, atuou como educadora na ETE Ginásio Pernambucano

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Estudantes se reuniram para homenagear a docenteEstudantes se reuniram para homenagear a docente - Foto: Instagram/@santoamaro_news/Cortesia

Emoção e reconhecimento marcaram o último dia de aula de uma professora na Escola Técnica Estadual Ginásio Pernambucano, localizada no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

Tereza Moura é licenciada em Língua Portuguesa e, durante 33 anos, atuou como educadora na escola.

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Na última segunda-feira (10), estudantes se reuniram para homenagear a docente. O momento foi compartilhado em vídeo que viralizou nas redes sociais.

A gravação mostra os alunos no corredor na unidade de ensino aplaudindo e se despedindo da professora. Surpresa, ela passa pelo local segurando flores e aparentemente emocionada com o carinho recebido.

Na internet, usuários do Instagram comentaram deixaram mensagens afetuosas para a profissional. "Foi minha professora e do meu filho, adoro ela", escreveu uma internauta.

"Tive o privilégio de conhecê-la, um amor de pessoa", comentou outra. "Cumpriu sua missão, merece o descanso", destacou um terceiro.

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