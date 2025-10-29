A- A+

VIOLÊNCIA Professora é morta a tiros dentro de casa em Ipojuca Motivação do crime ainda é desconhecida

Uma professora identificada como Simone Marques da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa que fica localizada na Rua Ana Maria Dourado, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O fato aconteceu na tarde da última terça (28) e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada com marcas de tiros.

A corporação informou, por meio de nota, que registrou o caso como homicídio consumado, através da Força-Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, diz a PCPE.

