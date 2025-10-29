VIOLÊNCIA
Professora é morta a tiros dentro de casa em Ipojuca
Motivação do crime ainda é desconhecida
Uma professora identificada como Simone Marques da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa que fica localizada na Rua Ana Maria Dourado, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O fato aconteceu na tarde da última terça (28) e, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada com marcas de tiros.
Leia também
• Castro elogia ação com mais de 120 mortos: 'de vítimas lá só tivemos os policiais'
• Chuvas recordes no Vietnã deixam sete mortos e inundam 100 mil residências
• 'Vou me cuidar, pai. Te amo', disse um dos mortos na Penha durante a megaoperação policial
A corporação informou, por meio de nota, que registrou o caso como homicídio consumado, através da Força-Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, diz a PCPE.