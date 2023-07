Professora que envenenou 25 crianças em jardim de infância na China é executada

A- A+

Uma ex-professora de jardim de infância foi executada nesta quinta-feira na China por ter envenenado 25 crianças. O ato praticado por Wang Yun, de 39 anos, resultou na morte de um aluno e causou ferimentos nos outros 24. Ela colocou nitrito de sódio em mingau servido a crianças na Mengmeng Pre-school Education em 27 de março de 2019.

A pena de morte foi aplicada em Wang pelo Tribunal Intermediário nº 1 na cidade de Jiaozuo, na província de Henan. A ex-professora chegou a fazer uma apelação da sentença proferida em setembro de 2020, mas o recurso foi negado.

Wang foi condenada por adulterar o café da manhã dos alunos "como vingança depois de discutir com o colega de trabalho", conforme informaram as autoridades locais na época do crime. As crianças passaram mal após a ingestão do alimento contaminado. Elas começaram a vomitar e desmaiar depois de tomar o café da manhã.

As vítima tiveram de ser encaminhadas ao Hospital Popular No.2, em Jiaozuo, onde tiveram seus estômagos lavados e receberam assistência médica urgente. Um menino acabou morrendo de falência múltipla de órgãos após dez meses de tratamento.

De acordo com a agência Associated Press, Wang já havia envenenado o marido com a mesma substância há dois anos, mas o homem sobreviveu com ferimentos leves. Ela comprava o veneno na internet.

