Professora Socorro Cavalcanti toma posse como reitora da Universidade de Pernambuco

A governadora do Estado, Raquel Lyra, deu posse, na noite desta terça-feira (11), à nova reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), a professora Maria do Socorro de Mendonça Cavalcanti. Além dela, o professor José Roberto de Souza Cavalcanti foi empossado vice-reitor da instituição.

A cerimônia foi realizada no auditório do Procape, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Com a posse, Socorro Cavalcanti torna-se a primeira mulher a assumir a administração da universidade, composta por 15 unidades, três hospitais e 16 polos de educação a distância, além de quatro Colégios de Aplicação.



Professora da UPE desde 1992, a nova reitora é graduada em Farmácia, com mestrado em Bioquímica e doutorado em Ciências Biológicas. Já o professor José Roberto Cavalcanti, que trabalha na instituição desde 1984, tem formações em Engenha Civil e Física e mestrado na primeira área.



Ambos foram eleitos para os cargos na reitoria em setembro do ano passado, pela chapa "Avança UPE", com 93,55% dos votos.

