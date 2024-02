Professora tem pés e mãos amputados após uma dor de garganta que levou à sepse

A- A+

A professora Sherri Moody, de 51 anos, teve as mãos e os pés amputados depois que o que parecia ser uma infecção na garganta levou à sepse.

Em abril do ano passado, durante uma excursão escolar, Sherri estava sentindo sua garganta "arranhada" e presumiu que estava resfriada. Mas seus sintomas aumentaram rapidamente. Em poucos dias, ela estava cansada, vomitando, com febre alta, e logo depois, com dificuldade para respirar. Com falta de ar e sem conseguir dormir, ela procurou um hospital.

Ela, que é do Texas, foi sofreu pneumonia dupla – uma infecção que afeta ambos os pulmões e é causada pela bactéria Streptococcus. Essa bactéria geralmente causa infecção na garganta, que pode evoluir para pneumonia. Quando seus órgãos começaram a falhar, seu sistema imunológico entrou em ação, atacando tecidos saudáveis e impedindo que o sangue chegasse às extremidades.

Isso levou à sepse, a reação grave e potencialmente fatal do corpo a uma infecção que é responsável por uma em cada três mortes em hospitais nos EUA , de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças ( CDC ).

Os médicos a colocaram em coma induzido. Segundo o marido dela, em poucos dias as extremidades de sua esposa começaram a mudar de cor. "Eu literalmente vi os pés e as mãos da minha esposa morrerem”, disse ele. 'Eles eram negros e mumificados.'

Em junho de 2023, ela amputou as pernas abaixo do joelho, seguidas pelos braços abaixo do cotovelo um mês depois.

Atualmente, Sherri diz que está ‘escolhendo ser feliz’ enquanto aprende a se locomover em uma cadeira de rodas e aguarda as próteses com o apoio do marido, David. Ela passou quatro meses no hospital e um mês em um centro de reabilitação para aprender como lidar com a perda de seus membros.





"Sou muito forte mentalmente. Eu simplesmente escolho ser feliz. Não quer dizer que eu não tenha um colapso nervoso de vez em quando e apenas chore um pouco. Não deixo isso durar muito." disse ela.

O próximo passo em seu plano de tratamento é a cirurgia para reparar problemas de gangrena – tecido morto causado por uma infecção ou falta de fluxo sanguíneo – nas rótulas. Se isso falhar, os médicos terão que amputar acima dos joelhos.

Sepse

As infecções que levam à sepse geralmente começam nos pulmões, no trato urinário, na pele ou no trato gastrointestinal, mas quase qualquer infecção pode levar à sepse. Os sintomas podem ser muito semelhantes aos da gripe , o que torna extremamente difícil detectá-los precocemente.

Não existe um teste único para sepse, mas os médicos procuram sinais de infecções com medidas como exames de sangue. A sepse pode evoluir para choque séptico, caracterizado por queda acentuada da pressão arterial.

Os sinais de choque séptico, de acordo com a Clínica Mayo, incluem não conseguir ficar de pé, fadiga extrema ou não conseguir ficar acordado e uma grande mudança no estado mental. O CDC recomenda procurar ajuda imediatamente se tiver sinais de sepse. Se não forem tratados, a sepse e o choque séptico são fatais.

A sepse afeta 1,7 milhão de americanos todos os anos, de acordo com o CDC, e mata 350 mil anualmente.

