Professoras avaliam primeiro dia de provas do Enem 2023

As questões de múltipla escolha do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (5), abordaram assuntos como os direitos das mulheres e os papéis femininos na sociedade. Os tópicos dialogam com o tema da redação deste ano: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil'.

Neste domingo, além da redação, os candidatos responderam às provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Português, Literatura, Artes e Língua estrangeira - inglês ou espanhol). Para a historiadora Thalyta Rafaela, a prova de história do Enem 2023 exigiu "habilidades distintas". A profissional acredita que o Exame da disciplina contemplou os alunos reflexivos, e não os que costumam memorizar informações.

“Outro fato interessante na prova deste ano foi a retomada de questões de gênero, inclusive questões relacionadas ao papel da mulher durante a revolução francesa, a relação entre o direito das mulheres e a história do espaço doméstico no Brasil. Havia ainda questões sobre violência patrimonial no contexto da lei Maria da Penha. O direito das mulheres também foi abordado no contexto do Oriente Médio”, detalhou Thalyta.

A professora de Linguagens e Redação, Joyce de Freitas, afirmou que a prova de Linguagens fortaleceu a discussão sobre os papéis femininos na sociedade e a desigualdade de gêneros. “Achei as questões bem elaboradas. Exigiam muita criatividade dos candidatos”, pesou. “Foi lindo ver Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, músicas de Caetano Veloso, referências à arquiteta idealizadora do projeto do MASP, a qual não teve reconhecimento.”, acrescentou Joyce, que também percebeu a valorização da cultura marginal nas provas de Linguagens do Enem 2023.

