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Educação Professores comentam primeiro dia de provas ao vivo na Resenha do Enem Live será transmitida pela Agência Brasil neste domingo, às 19h30

Como parte da cobertura especial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (8), a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil, além de emissoras da Rádio Nacional.

A apresentação será dos jornalistas Daniel Ito e Camila Bairros. No estúdio participam os professores Vânia Benveneli (português), Guilherme Alves (literatura), Fernanda Bichuette (língua estrangeira) e Tiago Dana (história).

Linguagens e redação

Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados englobam as seguintes disciplinas:

Português

Literatura

Inglês/Espanhol

Artes

Tecnologia da informação e comunicação

Educação física

História

Geografia

Filosofia

Sociologia

Dois dias de provas

As provas serão aplicadas em dois domingos de novembro, nos dias 8 e 15, no turno da tarde, nas 27 unidades da federação. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram na edição de 2026.

No segundo dia, os estudantes farão provas de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e matemática. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Saiba tudo sobre o exame no Guia do Enem, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC).

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