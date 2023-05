A- A+

Salário "Educação na rua; Raquel, a culpa é sua": professores de Pernambuco protestam por reajuste do piso Manifestação ocorre na Praça do Derby, na área central do Recife, nesta terça-feira (16)

Professores da rede estadual de ensino de Pernambuco realizam protesto na Praça do Derby, na área central do Recife, nesta terça-feira (16). A categoria pede o reajuste de 14,95% no piso salarial. Mais atos estão previstos para o restante do mês e também para o início de junho.

“Educação na rua; Raquel, a culpa é sua” foi o que os integrantes do ato gritavam em sequência.

No último dia nove de maio, o Governo de Pernambuco propôs conceder o reajuste apenas para os professores que estão abaixo do piso salarial previsto para este ano, que é no valor de R$ 4.420,50. A classe não aceitou.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco (Sintepe), Ivete Caetano de Oliveira, de 57 anos, explicou as razões da negativa, afirmando que o maior percentual da classe educadora não seria atingido.

Protesto de professores na Praça do Derby | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

