EDUCAÇÃO Professores da Rede Estadual de PE pedem proposta do governo sobre reajuste em piso salarial Em protesto, uma vigília foi iniciada pelos educadores na tarde desta segunda-feira, no Pina

Enquanto a Comissão de Negociação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) estava reunida com representantes do Governo de Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (9), para discutir a implementação do reajuste de 14,95% no piso salarial da categoria, professores se reuniram em uma vigília de protesto na frente da Secretaria de Administração, no Pina.

No histórico de negociações, no dia 14 de abril, a Secretaria de Educação de Pernambuco propôs reajustar o piso salarial do magistério apenas para aqueles abaixo do valor (R$ 4.420,55), o que atingiria uma mínima parte dos professores concursados e que estão em sala de aula há mais tempo. Mesmo assim, o reajuste só viria em parcelas a partir de outubro. Aposentados e demais funcionários ficaram de fora.

De acordo com um dos responsáveis pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), Ronildo Oliveira, esse evento em paralelo às tentativas de negociação é uma forma de pressionar para o aceno de uma negociação em breve. Ele também explicou os dois cenários apresentados pelo governo a respeito do piso salarial da classe.

“Nós estamos pressionando o governo por uma proposta, porque eles só querem apresentar uma em agosto e nós discordamos. Esse reajuste já vale para janeiro de 2023 e o governo quer pagar aos professores que recebem menos que o piso, só em outubro, com retroatividade. Para os que recebem mais que o piso, querem apresentar uma proposta só em agosto”, disse.

Dando continuidade ao movimento, o Sintepe promoverá uma Assembleia Geral a partir das 9h desta terça-feira (9), no teatro Boa Vista, para discutir os termos da negociação junto ao governo.

Nos próximos dois dias, participará de um seminário com outros sindicatos da educação pública para tratar do monitoramento do uso dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Já na sexta-feira (12), às 14h, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), será realizado mais um debate sobre a Antirreforma do Novo Ensino Médio.



